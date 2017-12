JAKARTA - Di tengah guncangan gempa yang dirasakan Jakarta, gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2017 mulai memanas lewat sederet aksi disjoki kenamaan dunia. Seperti aksi panggung dari disjoki Flume yang memanaskan area Garuda Land yang dimulai sekira pukul 23.55 WIB.



Pria asal Australia tersebut membuka panggung dengan Slasherr yang membangkitkan semangat penonton. Sederet instrumen elektro house music yang dibawakan olehnya turut membuat para partygoers bergoyang.

Seperti pada lagu Never Be Like You yang membuat mereka menggila. Versi remix pada bagian reff mengawali lagu tersebut hingga akhirnya Flume membawakan dengan versi aslinya, yang diiringi dengan suara dari penyanyi Kai.



Single dari album Skin yang dirilis pada 2016 tersebut menjadi puncak aksi panggung Flume. Pemegang Grammy Awards 2017 tersebut mendapat sambuta baik, dimana para penonton yang meramaikan area panggung ikut sing a long mengikuti lirik lagu.



Never Be Loke You ditutup meriah dengan letupan kembang api ke langit dari sisi depan panggung yang membuat penonton berseru girang.



Selain itu, para penonton yang menyaksikan aksi Flume terlihat tak hanya datang dari Indonesia. Beberapa bendera negara tetangga terlihat berkibar seperti Singapura, China dan Malaysia.



"Hi Jakarta thank you so much! Thank you so much for coming tonight!" tutup Flume.

Selain Flume, DWP 2017 pada hari pertama yang digelar pada Sabtu, 15 Desember 2017 turut diramaikan oleh Slander, Ookey, R3HAB, Marshmello, Tiesto dan masih banyak lagi lainnya. Semetara hari kedua akan diramaikan oleh sederet penyanyi hip-hop seperti Rich Chigga, Higher Brothers, Keith Ape, Desiigner dan ada pula DJ Steve Aoki.

