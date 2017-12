TANGERANG - Jessica Iskandar resmi membuka gerai baru bisnis kue yang ia prakarsai bersama El Barack Alexander di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang.

Disela acara pembukaan, wanita yang akrab disapa Jedar itu turut menceritakan antusiasme sang anak saat memperkenalkan bisnis yang memakai namanya itu.

"Dia suka banget sama rotinya. Gurunya suka bilang, El Barack suka promosi rotinya. 'Come on everyone. El Barack bakery'. Mungkin dia kayak ngelihat apa jadi dia ngikutin. Dia belajar dari situ," ungkap Jessica Iskandar.

Seperti diketahui, Jessica Iskandar memang turut mengajak El Barack Alexander dalam bisnis kuenya. Ia memasang nama El sebagai brand utama produk kue tersebut.

Tak cukup sampai disitu, Jedar juga mengisahkan kebahagiaan El saat mendapat upah dari bisnis kue miliknya. Ia bahkan juga sudah memiliki rencana tersendiri dengan uang tabungan itu.

"Kadang dia bilang mau ditabung buat jalan-jalan, buat sekolah, kadang buat beli hadiah mama, kadang mau belanja," tutur Jessica Iskandar.

"Jadi dia kayak senang gitu. Dia ngelakuin sesuatu terus ada reward-nya," lanjut wanita 29 tahun.

Pembukaan gerai kue ini sendiri semakin mempertegas langkah Jessica Iskandar di ranah bisnis. Sebelumnya, Jedar juga sudah memiliki gerai kafe yang menjadikan kopi sebagai menu andalan.

