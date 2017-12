JAKARTA - Sering memperlihatkan kedekatan dan kebersamaannya, mama-mama cantik yang terdiri dari Ashanty, Ririn Ekawati, Ussy Sulistyawati, Olla Ramlan, dan Nindy Ayunda, kerap kali membuat asumsi publik bahwa mereka membentuk geng seperti artis-artis lainnya.

Baru-baru ini tampaknya persahabatan mereka sedang menghadapi konflik. Hal tersebut berhembus setelah beberapa di antaranya mengunggah kalimat berbau pertemanan yang seakan menyindir seseorang.

Ditemui di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/17), Ririn ekawati yang juga sempat memposting kata-kata berbau sindiran, mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

“Kita punya grup dan itu aktif. Jadi, enggak ada tuh sindir-sindiran antar teman,” jelas Ririn.

Ia pun menjelaskan maksud dari instagram story yang sempat ditulisnya dua hari lalu, “Itu salah, jadi aku nulis status itu note for my self, untuk diri aku sendiri. Kita itu hidup enggak boleh sombong-sombong karena kita itu sama. Dalam artian, nginjek tanah kembali ke tanah. Nah, setelah itu ashanty posting instastory dan itu bukan buat aku. Kita itu baik-baik banget, kita tuh langsung saling chat ‘eh ini kok kaya ribut sih’ padahal enggak sama sekali”.

“Lagian sosmed (sosial media) itu dipergunakan pintar-pintar, bukan untuk menyinggung orang lain tapi paling enggak kasih info atau note for my self, atau mengingatkan diri sendiri. Jadi, enggak ada berantem-berantem, kita semua baik-baik aja. Cari temen baik itu susah, cari musuh itu gampang dan aku enggak mau punya musuh,” tambah ibu dua anak ini.

Ririn sendiri sempat kaget mengapa unggahannya tersebut bisa dibicarakan oleh warganet, dan masuk salah satu aku gosip di media sosial. Hal ini menjadi warning untuknya dan teman-teman untuk lebih berpikir ulang sebelum memposting sesuatu.

Ia mengatakan, “Akhirnya kita bahas di grup kalau kita harus hati-hati nulis instastory karena orang nyambung-nyambungin. Padahal sama sekali enggak ada hubungannya.”

