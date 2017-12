LOS ANGELES – Pemilihan Presiden Amerika Serikat berikutnya baru akan digelar pada 2020 mendatang. Tapi, satu orang sudah serius mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Negeri Paman Sam. Dia adalah Dwayne Johnson.

Aktor yang akrab disapa The Rock ini mengungkap jika sekarang ia serius mempertimbangkan untuk maju ke bursa pemilihan presiden. Hal itu disampaikan Johnson saat menjadi bintang tamu di acara Ellen DeGeneres Show.

Baca Juga: Dwayne "The Rock" Johnson Dapatkan Satu Bintang di Hollywood Walk of Fame

“Aku benar-benar serius mempertimbangkannya sekarang. Ya,” kata Johnson seperti dilansir Huffington Post, Jumat (15/12/2017).

Walau pun masih belum resmi maju, tapi Johnson sudah memiliki pendukung. Kevin Hart, aktor yang juga sekaligus lawan main Johnson di Jumanji: Welcome to the Jungle, mendukung langkah bapak dua anak itu untuk menjadi Presiden Amerika Serikat.

“Jika dia sampai menempatkan diri di posisi itu, dia akan mendapat dukungan penuh dariku. Aku tahu dimana hatinya. Aku benar-benar mengenalnya. Jadi, aku tahu jika dia meletakkan dirinya di posisi itu, itu untuk kebaikan orang-orang. Aku hanya bisa bertepuk tangan dan memberikan dukungan untuk itu,” sahut Hart di kesempatan yang sama.

Dukungan yang sama juga sudah pernah diutarakan oleh Karen Gillan. Bintang lain Jumanji: Welcome to the Jungle itu juga menilai jika Johnson memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan pantas untuk menjadi orang nomor satu Amerika.

“Dia adalah seorang pemimpin dalam sebuah situasi. Aku hanya merasa dia perlu untuk memerintah dunia ini suatu hari nanti. Aku pikir dia memang harus (maju). Aku akan memberikan suara untuknya,” ujar Gillan.

Baca Juga: Warga AS Dukung Dwayne Johnson Jadi Presiden

Pernyataan Johnson untuk maju sebagai kandidat Presiden Amerika bukan keputusan tiba-tiba. Pada Mei tahun ini, dia juga bercanda dengan mengatakan akan memulai kampanye bersama Tom Hanks.

Rakyat Amerika pun tidak menunjukkan penolakan kepada wacana Johnson sebagai presiden mereka. Dalam sebuah poling yang diadakan musim panas lalu, Johnson tercatat unggul dari Presiden Amerika saat ini, Donald Trump. (lid)

(kem)