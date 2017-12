LOS ANGELES - Kedekatan Chris Brown dan Agnez Mo di media sosial cukup menggegerkan publik. Kedekatan mereka pun diharapkan fans bisa mengeluarkan satu karya.

Dilansir Sindonews, hal itu dibuktikan Chris Brown ketika memutuskan untuk memberikan kejutan kepada para fansnya dengan merilis versi deluxe album terbarunya, "Heartbreak on a Full Moon". Disebut sebagai Heartbreak on a Full Moon Deluxe Edition: Cuffing Season - 12 Days of Christmas, album ini berisi 12 lagu.

Salah satu yang menarik adalah lagu On Purpose. Lagu ini adalah kolaborasi Chris dengan Agnez Mo. Di lagu sepanjang sekitar dua menit itu, dua penyanyi tersebut saling lempar kata-kata manis dalam tiap lirik yang mereka nyanyikan.





(Baca Juga: Disney Resmi Beli 21st Fox Century Seharga Rp711 Triliun)

(Baca Juga: Kasihan, Syahnaz Sadiqah Tak Bisa Ikut Rayakan Ulang Tahun Mama Amy)





"If I get a mirror, would it clear up your view (a little better)?/ And when the smoke clear up, I'm still stuck on you (it's on purpose, I). I haven't felt like this in a while, don't feel like coming down (don't feel like coming down)/ Your love is all 'round, boy, I feel you (oh, ooh)," demikian bunyi lirik yang dinyanyikan Agnez.

Para fans pun segera menyukai lagu itu. Mereka mengira-ira kapan Chris dan Agnez akan merilis video musik untuk lagu yang mereka sebut tidak bisa berhenti mereka dengarkan itu.

“Kami butuh lebih, jadi berilah kami video musik segera karena kami mulai merusak tombol replay kami, tidak bisa melupakan lagu ini,” tulis seorang fans seperti dikutip Aceshowbiz.

Fan lain mengatakan dia terus memutar lagu itu untuk mempelajari liriknya sehingga bisa menyanyikannya saat berangkat kerja. Baik Chris dan Agnez sudah mengisyaratkan kolaborasi mereka ini pada akhir bulan lalu dengan mengunggah foto mereka berdua sedang berasyik-asyikkan di studio rekaman.

Selain kolaborasi itu, versi deluxe "Heartbreak on a Full Moon" itu juga termasuk kolaborasi dengan sejumlah bintang yang mulai dikenal seperti Trippie Redd di lagu Yoppa dan Solo Lucci di lagu Secret. Lagu baru lain di album ini adalah Hands Up dan Don’t Slow Me Down.

(aln)