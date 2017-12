LOS ANGELES - Penambahan berat badan pada wanita hamil menjadi hal biasa. Namun, hal itu tak disukai oleh model Kylie Jenner.

Wanita berusia 20 tahun tersebut diketahui bahwa tengah hamil dari hasil hubungannya bersama sang kekasih, rapper Travis Scott. Kabar tersebut didapat dari seorang sumber yang menyebutkan bahwa bintang Keeping Up with the Kardhashian itu telah mencapai angka 40 pond atau setara dengan 18 kilogram penambahan berat badan.



"Kyle telah mengalami peningkatan berat badan sebanyak 40 pound. Dia merasa membesar. Dia benci hamil dan dia bilang dia tidak pernah merasakan segemuk ini dalam hidupnya," ujar seorang sumber, dilansir AceShowbiz.





Sejak kabar kehamilannya mencuat, wanita kelahiran Los Angeles itu memilih menghindar dan menutupi perut buncitnya dari sorotan media. Hingga akhirnya, kepastian soal dirinya yang tengah berbadan dua terbukti lewat acara baby shower yang diungkapkan oleh sang kakak, Kim Kardashian.  

Tak hanya Kyle, perhatian berat badan ditengah kehamilan juga dirasakan oleh saudaranya yaitu Khloe Kardashian yang kini memasuki usia kehamilan 6 bulan. Khloe juga tengah hamil anak pertamanya dari hubungan bersama pebasket Tristan Thompson.



"Khloe merasa gemuk juga. Kehamilan mengubah tubuhnya dan dia sangat sadar diri saat ini," tambah sumber tersebut.

