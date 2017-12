LOS ANGELES – Begitu Disney mengumumkan telah mengakuisisi Century Fox, pecinta film superhero langsung dibuat heboh. Penggemar langsung berandai-andai dan mempertanyakan kemungkinan crossover karakter superhero Fox dan Marvel Cinematic Universe (MCU).

Bergabungnya dua rumah produksi ini memang membuka peluang besar untuk Deadpool, X-Men, dan Fantastic Four dari Fox bertemu dengan tokoh-tokoh dari MCU seperti tim Avengers dan Guardians of the Galaxy. Akankah hal tersebut benar-benar terwujud?

Bob Iger, CEO Disney Company memastikan jika timnya memang menjajaki kemungkinan tersebut. Secara jelas Iger mengatakan jika Disney sedang mencari jalan untuk memperluas MCU dengan melibatkan Deadpool cs.

“Kami juga sedang melihat untuk mengembangkan Marvel Cinematic Universe untuk melibatkan X-Men, Fantastic Four, dan Deadpool,” kata Iger seperti dikutip dari ComicBook, Jumat (15/12/2017).

Dengan pernyataan Iger ini, maka dipastikan dunia Marvel, X-Men, Deadpool, hingga Fantastic Four akan bersatu. Ini juga berarti X-Men dan Fantastic Four kembali ke bawah naungan Marvel setelah mereka dijual ke Fox awal 2000an lalu.

Proyek besar menyatukan semua superhero dan antihero dalam satu naungan Marvel ini jelas sangat menggiurkan dan menggoda penggemar. Tapi, belum ada petunjuk kapan fans akan bisa menikmati proyek besar tersebut.

Tapi, fans mungkin bisa mulai mengharapkan adanya perubahan pada cerita-cerita Deadpool, X-Men, dan Fantastice Four di sekuel mendatang. Perubahan cerita tersebut pada nantinya akan berujung pada pertemuan karakter Deadpool, X-Men, dan Fantastice Four dengan superhero dan penjahat dari film-film Marvel.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Disney dan Fox sudah mencapai kesepakatan untuk merger per Kamis 14 Desember 2017. Disney berhasil mengakuisisi 21st Century Fox dengan harga sekitar USD52,4 miliar atau setara 711 triliun.

Akuisisi Disney ini tak hanya di bagian studio film Fox saja, melainkan juga satelit penyiaran Sky dan Star yang beroperasi di Inggris, Eropa, juga Asia. Merger antara Disney dan Fox ini diyakini akan mengubah peta perfilman di Hollywood. Disney sendiri mengakui bahwa merger mereka ini adalah langkah awal untuk mengubah kultur TV dan film menjadi online.

Jika Disney semakin diuntungkan dengan merger ini, tidak demikian dengan Fox. Kesepakatan tersebut akan menyebabkan bisnis Fox Studio (termasuk hak cipta X-Men, Deadpool, dan Fantastic Four) dan produksi acara TV berhenti.

