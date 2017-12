JAKARTA – Kabar baik untuk pecinta drama Korea di Indonesia. Salah satu drama Korea populer dari 2016, Cheese in the Trap akan segera dapat disaksikan oleh masyarakat di TV Tanah Air.

Dalam rilis yang diterima Okezone, Cheese in the Trap dapat ditonton di layar kaca Indonesia mulai 19 Desember setiap Selasa sampai Jumat pukul 19.40 WIB. Drama yang dibintangi oleh Park Hae Jin ini akan ditayangkan oleh stasiun tv berlangganan, ONE TV Asia yang tersedia di MNC Vision chanel 164.

Bagi yang belum pernah menontonnya, Cheese in the Trap merupakan drama yang diadaptasi dari novel berjudul sama. Ketika tayang pada periode Januari hingga Maret 2016 di tvN, Cheese in the Trap menjadi salah satu drama yang paling tinggi share ratingnya.

Cheese in the Trap berkisah tentang cerita cinta antara Yoo Jung dan Hong Seol, dua orang yang memiliki kepribadian berbeda. Yoo Jung dikenal sebagai seseorang yang dingin, misterius. Sementara Seol adalah tipe siswa nerd yang tak banyak bergaul.

Yoo Jung mengambil langkah awal untuk mendekati Hong Seol. Karena dikenal sebagai seseorang yang kepribadian buruk dan masa lalu gelap, Hong Seol tak begitu saja bisa langsung percaya kepada Yoo Jung dan ketulusan perasaannya.

Kepercayaan Hong Seol pada Yoo Jung semakin tipis ketika muncul Baek In Ho, teman masa kecil Yoo Jung. Baek In Ho dan Yoo Jung berlomba mendapatkan hati Hong Seol sekaligus menjauhkannya dari yang lain.

Banyak pesan yang dapat diambil dari drama ini. Selain cinta, penonton juga dapat belajar tentang arti persahabatan dan saling percaya.

Saking bagusnya respon yang diterima Cheese in the Trap selama penayangannya di tvN, drama ini akhirnya diangkat ke layar lebar. Park Hae Jin tetap dipercaya untuk memerankan karakter Yoo Jung sunbae, dengan Oh Yeon Seo sebagai pemeran Hong Seol.

Cheese in the Trap menjadi satu dari dua drama Korea yang akan tayang di Indonesia lewat saluran One TV Asia. Satu drama lainnya adalah Heart Signal yang tayang setiap hari Minggu pukul 22.00 WIB. (lid)

