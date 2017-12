JAKARTA – Dimas Beck mengaku sudah rindu untuk kembali ke dunia hiburan. Dalam beberapa tahun terakhir, Dimas memang sudah jarang terlihat di industri hiburan Tanah Air. Sementara itu kabar baik datang dari stuntman Demian Aditya, Edison Wardhana. Usai menjalani Operasi, Edison kini mulai berangsur pulih.

Artikel-artikel tersebut dapat disimak kembali di kanal Celebrity Okezone, Jumat (15/12/2017):

Lama Tak Main Film, Dimas Beck Rindu Hiruk Pikuk Lokasi Syuting





Sudah lama tak terlihat di dunia hiburan, Dimas Beck mengaku rindu dengan pekerjaan yang membesarkan namanya itu. Pria tampan satu ini mengungkap ada keinginan untuk bisa kembali berakting di layar lebar.

"Niat kembali ke film, ada sih. Selalu kangen lah ya, selalu kangen," ujar Dimas Beck ketika ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya...

Romantis, Dwayne Johnson Tunjukkan Cinta ke Keluarga di Upacara Walk of Fame





Dwayne Johnson telah diumumkan akan menerima bintang Hollywood Walk of Fame. Upacara peresmian bintang Walk of Fame Dwayne akhirnya diselenggarakan pada Rabu 13 Desember 2017.

Tak hanya sekadar mengajak sang kekasih dan putri mereka, Jasmine Lia ke peresmian Walk of Fame-nya, Dwayne juga membawa anak keduanya itu saat berpidato. Sambil menggendong Jasmine, bintang Jumanji: Welcome to the Jungle tersebut menunjukkan rasa cinta kepada keluarga kecilnya.

Baca Selengkapnya...

Usai Jalani Operasi, Edison Wardhana Mulai Belajar Duduk





Manajer yang merangkap stuntuman dari aksi sulap Demian Aditya, Edison Wardhana, baru saja menjalani operasi pada 11 Desember 2017 lalu. Saat ini, pria yang juga berprofesi sebagai pemain basket ini sedang berada dalam masa penyembuhan di Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta Barat.

Pada masa penyembuhannya, Econ diketahui juga belajar untuk dapat duduk. Pasalnya ada beberapa otot bagiang bokong Econ yang rusak akibat kecelakaan sulap beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya...

(SIS)