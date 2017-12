JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Hamish Daud menemani Raisa dalam menghadiri sebuah acara yang dimana istrinya tersebut menjadi salah satu penyanyi pengisi soundtrack film tersebut.

Pada malam itu, Raisa nampak anggun dengan mengenakan gaun berwarna peach, sedangkan Hamish pun gagah dengan memakai kemeja dan jas berwarna hitam.

Saat ingin menonton film tersebut, Raisa mengunggah foto yang memperlihatkan tingkah lucu pemain film The Nekad Traveler tersebut dalam Instagram story-nya baru-baru ini.

Dalam foto itu, Hamish Daud mengantongi sebuah popcorn pada kantong jasnya demi menggandeng tangan wanita yang dinikahinya pada 3 September 2017 itu. Sedangkan, di tangan satunya lagi, ia memegang hotdog.

 

"So ready for the movie ??," tulis Raisa pada keterangan fotonya.

Tak kalah dengan Hamish, tangan Raisa pun dipenuhi dengan barang bawaannya. Pelantun lagu Kali Kedua tersebut terlihat tengah memegang satu botol minuman dan telefon genggang.

Pada foto itu, Raisa dan Hamish tak saling sadar pada kamera. Hamish terlihat tengah membicarakan sesuatu, sedangkan Raisa menatap kepada suaminya tersebut.

