JAKARTA - Pedangdut Via Vallen menjadikan pelajaran segala permasalahan yang ikut melibatkan make-up artist Ayu ting Ting, Reyza Carlos.

Pelantun tembang hits Sayang ini sama sekali tak menyangka bahwa perkataannya beberapa waktu lalu soal melayangkan somasi terhadap Reyza menimbulkan respons luar biasa.

"Inti dari tulisan ini, yang kemarin dijadikan pelajaran aja buat Via. Via kadang enggak nyadar kalo seorang public figure itu gerak-geriknya selalu di pantau apa lagi yang punya haters. Mau bener mau salah pasti tetep dianggep salah," katanya memulai pembicaraan di Instagram.

Selanjutnya, permohonan maaf juga disampaikan oleh wanita 26 tahun ini karena sudah membuat publik gempar. Via sendiri mengaku khilaf dan sama sekali tidak berniat mencari musuh atas insiden yang telah terjadi.

"Mohon maaf yaaaa semuaa, Via itu enggak pernah punya niat atau kepengen cari musuhh cuma ya gitu mungkin Via orangnya terlalu apa adanya 🙏🏻 Maklumlah Via lahir dan besar di Surabaya dan dilingkungan orang-orang yang terkenal wani, nekat dan opo onoke," imbuhnya.

Untuk ke depannya, pemilik nama asli Maulidia Octavia berjanji akan lebih bijak menggunakan sosial media.

"Tapi Via akan belajar untuk jadi yang lebih baik lagi dengan cara diam. Terimakasih banyak buat yang sayang sama Via 💋," sambung Via.

Menengok ke belakang, Via sempat bersitegang dengan Reyza setelah malam penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia 2017 (ADI) digelar. Reyza tak terima karena Via memasukkan nama Ayu ting Ting atas ucapan syukur kemenangannya.

Ia menuding pedangdut asal Surabaya itu numpang tenar. Tak terima disebut demikian, Via pun segera melayangkan somasi. Beruntung, Reyza langsung melayangkan permohonan maaf secara terbuka di Instagram.

Tak mau masalah berlarut, Via juga ikut mencabut somasi yang diarahkan kepada Reyza. Ia juga menghimbau agar Reyza lebih menjaga sikap di masa depan.

(edh)