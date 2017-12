JAKARTA - Kabar perselingkuhan Jennifer Dunn (Jedun) dengan pengusaha kaya raya Faisal Haris rupanya telah sampai ke telinga Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Lewat unggahan terbaru di Instagram, Kang Emil sapaan akrabnya ikut menyindir status pelakor yang disematkan warganet kepada Jennifer.

Tengok saja, pagi tadi ia memposting sepotong coklat tempe original merek 'Edun' dengan caption menggelitik untuk menyapa para pengikutnya di Instagram.

"Kaget, kirain pelakor ternyata cuman coklat tempe. Stay away from trouble everyone. Happy Thursday," tulis Ridwan Kamil pada Kamis (14/12/2017).

Kontan saja, unggahan teranyar Ridwan Kamil segera menuai perhatian warganet. Dalam sekejap postingan Edun itu langsung dibanjiri komentar. Kebanyakan dari mereka tak percaya bahwa pejabat seperti Ridwan Kamil masih mengikuti gosip terkini di kalangan selebriti Tanah Air.

"Pelakor mah bukan edun pak..tapi Jedun 😂😂😂," komentar @anni.erza.

"Ciieee Pak Wali @ridwankamil tahu banget sama berita gosip terkini," timpal @lovelygita06.

"Saya juga gagal fokus pak. Tak kirain jedun 😄😄," tambah @dunia.andini.

"Hahaha...waspada lah terhadap "pelakor" ," imbuh @astri.cahyani.

Sebagaimana diketahui, nama Jennifer sempat menjadi perbincangan hangat dimana-mana dalam kurun waktu dua bulan belakangan. Pemain Buruan Cium Gue ini dituding berselingkuh dengan suami Sarita.

Bahkan, video Jennifer dilabrak juga dijambak oleh anak Faisal Haris di salah satu pusat pembelanjaan pun segera viral. Setelah kejadian itu, remaja 14 tahun ini juga dipukuli oleh Faisal Haris lantaran dianggap tidak sopan.

Semenjak berita mencuat kepermukaan, Jennifer memilih bungkam. Ia pun menghindari para awak media yang meminta klarifikasi atas insiden tak mengenakan tersebut.

Namun, informasi teranyar menyebutkan bahwa Jennifer sudah menikah siri dengan Faisal Haris sejak beberapa tahun lalu. Pernyataan tersebut diungkap oleh pengacara kondang Hotman Paris.

(ade)