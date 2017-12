LOS ANGELES – Begitu resmi kembali ke industri musik tahun ini dengan merilis single dan album, Taylor Swift akan segeran menyibukkan diri dengan rangkaian tur tahun depan. Kesibukan berkeliling kota dan negara itu dipastikan akan membuat Taylor tak punya banyak waktu dengan kekasihnya, Joe Alwyn.

Untuk menggantikan waktu-waktu yang akan hilang itu, Taylor berniat untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Joe sebelum memulai tur konsernya. Salah satu caranya adalah dengan pergi liburan bersama.

“Dia (Taylor) sudah jauh lebih sibuk dengan pekerjaan dan perjalanannya. Tapi, Joe terus bersikap suportif dan baik,” kata seorang sumber yang merupakan orang dekat Taylor seperti dikutip dari People, Kamis (14/12/2017).

Joe jelas merupakan sosok yang pengertian. Pasalnya, di tengah kesibukannya, aktor asal Inggris itu berniat untuk sesering mungkin pergi liburan dengan Taylor selagi penyanyi 28 tahun itu sedang memiliki waktu luang.

“Joe akan bepergian dengannya sesering mungkin. Taylor masih sangat bahagia dengannya,” tambah sumber.

Taylor dan Joe terakhir kali terlihat bersama saat perhelatan Jingle Bell Ball. Dalam acara yang digelar di O2 Arena, London itu Joe memberikan semangat untuk Taylor yang tampil membawakan lagu-lagu di album “1989” dan “Reputation”.

Taylor and Joe watching Ed Sheeran perform #CapitalJBB [IG story: stefflondon] pic.twitter.com/yA3QhqEyQt— Taylor Swift News (@TSwiftNZ) December 11, 2017

Selesai manggung, Taylor bergabung dengan Joe menonton aksi panggung musisi lainnya. Menurut saksi mata, Taylor dan Joe tak berhenti berciuman serta berpelukan sembari menonton penampilan Ed Sheeran yang menyanyikan lagu-lagu barunya, termasuk Perfect.

Hubungan asmara Taylor dan Joe baru terungkap Mei 2017 setelah pacaran diam-diam selama beberapa bulan sebelumnya. Taylor kabarnya kerap terbang ke London untuk bisa menghabiskan waktu dengan Joe.

Seorang teman dekat mengungkap jika Taylor tak ingin hubungannya dengan Joe kali ini terlalu disorot media. Karena itu, pelantun Bad Blood itu memilih untuk pacaran diam-diam dan tak mengumbar kemesraan.

Taylor juga kabarnya sudah lama mempertemukan Joe dengan kedua orangtuanya. Pada awal Juni lalu, mantan Calvin Harris itu membawa Joe pulang ke rumahnya di Nashville untuk menemui orangtuanya.

“Mereka tiba di Nashville pada Jumat dan menghabiskan akhir pekan bersama. Joe belum menghabiskan banyak waktu dengan orangtuanya (Taylor) sebelumnya, jadi ini tampaknya membuktikan jika mereka makin serius,” ujar sumber pada Juni lalu. (lid)

