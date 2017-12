SEOUL - Kamis (14/12/2017) menjadi hari penting bagi penggemar SHINee. Pasalnya, pada hari ini lah leader SHINee, Onew, merayakan ulang tahunnya yang ke-29 atau 28 usia internasional.

Untuk perayaan ulang tahun Onew kali ini, fans membuat misi khusus. SHINee World (sebutan fans SHINee) ingin menjadikan ulang tahun Onew sebagai trending topic dunia. Untuk itu, fans menggunakan tiga hashtag sekaligus, yakni #HappyOnewDay, #WeLoveOnew, dan #진기야_길이길이_영원하길, saat mengucapkan selamat ulang tahun pada sang leader.

"Jinki-ah, apakah kau melihat ini? Ada begitu banyak orang yang mencintaimu. Aku harap cinta kami sampai padamu. Kami sangat mencintaimu, Lee Jinki," tulis @karanshin24 diikuti ketiga hashtag tadi.

Jinki-ya, do you see this??

There are a lot of people who loves you! I hope our love will reach you. We love you so much, Lee Jinki. 😭💗#HappyOnewDay#WeLoveOnew#진기야_보고싶고_생일축하해 pic.twitter.com/aKGx33TOlL— Rei • 5HINee (@karashin24) December 13, 2017

"Jinki sangat dicintai oleh begitu banyak orang. Aku sangat gembira kita kembali menyuarakan ini. Dia benar-benar pantas mendapat cinta ini," sambung @MVPChile.

Jinki is so loved by so many beautiful people. 😭🙆🏻❤️

I am so glad we are back to voicing it out. He really deserves the love. 👏🏼✨#HappyOnewDay #WeLoveOnew #진기야_보고싶고_생일축하해— MVP 온유 Chile - 5HINee is FIVE✨ (@MVPChile) December 13, 2017

"Dengan kamu berada di hidupku, hatiku selalu hangat dan penuh denganmu. Aku mencintaimu, aku merindukanmu," timpal @yume_jinki.

Misi untuk menjadikan hashtag di atas menjadi trending topic itu diusung untuk membuktikan jika fans merindukan Onew yang sudah empat bulan ini tak tampil ke hadapan publik. Fans ingin menunjukkan jika Onew masih diinginkan di SHINee dan SHINee World. Fans ingin memperlihatkan bahwa banyak yang ingin Onew bertahan dan mendukungnya.

To every news outlet that posts that fans are leaving Onew.. and demanding for him to leave.. lets show them by trending his birthday hashtag worldwide #1 . Show them that his fans are still here waiting for his return. We can do this right Shawols? 🙆💕🎂— #HappyOnewDay🐰🎂 (@RealUnkle1932) December 13, 2017

“Untuk setiap portal berita yang mengatakan jika fans meninggalkan Onew dan meminta untuk pergi, mari tunjukkan pada mereka dengan menjadikan hashtag ulang tahunnya trending dunia #1. Tunjukkan jika fansnya masih di sini, menunggunya kembali. Kita bisa melakukannya kan Shawol?” ajak @RealUnkle1932.

Seperti diketahui, belakangan ini banyak kabar yang menyatakan jika Onew diharapkan keluar dari SHINee gara-gara dugaan pelecehan seksual yang menyeretnya Agustus lalu. Karena itu lewat hashtag dan trending topic di ulang tahun Onew ini, SHINee World ingin memperlihatkan dukungan mereka kepada pemilik nama asli Lee Jinki tersebut dan sekaligus sebagai bentuk bantahan atas kabar yang mengklaim fans ingin Onew keluar dari SHINee.

Kerja keras fans membuahkan hasil. Belum sampai 1 jam dipakai dalam setiap tweet mereka, 1 dari 3 hashtag tersebut berhasil masuk dalam jajaran trending topic dunia. Hashtag #HappyOnewDay tercatat berada di peringkat 2 trending topic dunia per pukul 22.57 WIB pada Rabu 13 Desember 2017 atau Kamis 14 Desember pukul 01.00 waktu Korea. (lid)

(kem)