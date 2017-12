JAKARTA – Putri pertama Ashanty, Arsy Addara Musicia Nurhermansyah, genap berusia tiga tahun pada Kamis (14/12/2017). Sejenak Ashanty pun terkenang usahanya mati-matian demi melahirkan putri lucu yang kini jadi idaman warganet tersebut.

Di Instagram, Kamis (14/12/2017) Ashanty bercerita sekaligus bersyukur. Ia mengungkap Arsy bukanlah anak pertama yang ia kandung, tetapi anak pertama yang berhasil lahir. Itu pun karena Ashanty ingin berjuang melawan penggumpalan darah. Sebelum Arsy, Ashanty selalu keguguran melawan kondisi tersebut.

“4 tahun yang lalu aku diberikan rasa khawatir yg amat sangat, saat tiba2 dibilang hamil lagi untuk kesekian kalinya.. takut, senang, semua campur aduk.. takut kl tiba2 harus kehilangan lagi,, tapi ada suatu keyakinan dlm hati ini, walau sempat 2 kali pendarahan, sampai harus pake kursi roda, harus suntik2, minum puluhan macam obat, semua berkecamuk menjadi satu, untuk perempuan yg belum pengalaman ini..,” buka Ashanty dalam caption.

Ketika ditemui belum lama ini di kediamannya, Ashanty mengaku sudah setidaknya empat kali keguguran. Yang pertama dan kedua adalah sebelum Arsy, yang ketiga sebelum Arsya, dan yang terakhir setelah Arsya. Anehnya, semua keguguran Ashanty disebabkan penggumpalan darah, yang tidak ada hanya saat hamil Arsya.

Ashanty tengah berada di Bangkok, Thailand untuk merayakan ulang tahun serta berjalan-jalan dengan keluarga dan para asistennya. Ketika hari ulang tahun Arsy datang, Ashanty pun turut mengucap doa agar Arsy bisa tumbuh jadi wanita yang baik.

“Akhirnya lahirlah putri kecil mungil pd tanggal 14’12’14 pukul 14,12 siang.. dengan berat hanya 2,5kg.. kami beri nama Arsy addara musicia nurhermansyah😍 dulu banyak yg ngatain bayi kecil, muka nya tua, macem2 yg menyakitkan org bilang untukmu.. tapi Allah berkehendak lain, kau tumbuh menjadi anak yg sangat2 pintar, tumbuh sangat sehat dan kuat, sangat lucu, disenangi banyak org, cantik parasmu, bening kulitmu, dan sangat lincah.. semua yg menyakitimu menjadi doa yg terbaik untukmu,” tulis Ashanty.

“Semoga kelak bunda ayah, kaka2 dan adik bisa slalu mendampingimu, menyayangimu, dan membesarkan serta mendidikmu dengan baik.. kelak kau menjadi anak yg slalu sehat, solehah, anak yg pintar, baik hati, berguna bagi agamamu, bangsa dan negara, tercapai cita2mu dan slalu dlm lindungan Allah swt... Amin.. we love u so much arsy @queenarsy,” tutupnya.

(aln)