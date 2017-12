SEOUL – Apabila penonton lebih memilih aktor tampan sebagai pelakon terfavorit, berbeda dengan tahun ini. Penonton Korea tak lagi memilih aktor berparas rupawan sebagai pelakon favorit mereka. Sebagai gantinya, mereka memilih aktor film dengan akting berkualitas dengan plot cerita mumpuni.

Berdasarkan polling yang dijalankan Gallup Korea, kepada 1.700 responden pada 8-28 November 2017, bintang A Taxi Driver, Song Kang Ho, keluar sebagai aktor layar lebar terfavorit sepanjang 2017. Dalam jajak pendapat itu, responden diminta menuliskan dua aktor yang menurut mereka paling menonjol sepanjang tahun ini.

(Baca juga: Film Song Kang Ho Raih 3 Trofi dari Asian World Festival)

Dari hasil polling itu keluarlah nama Song Kang Ho dengan suara mencapai 35 persen. Aktor 50 tahun itu dinilai sukses menghidupkan lakon sebagai supir taksi bernama Kim Man Seob. Dia kemudian terjebak dalam kerusuhan pro-demokrasi bersama jurnalis asal Jerman, Jurgen Hinzpeter, di Kota Gwanju.

(Akting Song Kang Ho dalam film A Taxi Driver. Foto: Hancinema)

Ini memang bukan label ‘Aktor Terfavorit’ perdana yang diraih Song. Pada 2008 dan 2013, publik Korea juga memilih bintang The Throne itu sebagai aktor terfavorit. Lalu pada Mei 2017, dengan suara mencapai 28,3 persen, dia juga dinobatkan sebagai aktor paling terpercaya versi Spring Korea.

Di belakang Song, ada aktor laga Ma Dong Seok yang mendapatkan suara sebesar 17,9 persen. Pemilik nama asli Lee Song Seok itu mencuri perhatian publik sejak bermain dalam Train To Busan.

(Ma Dong Seok dalam film The Outlaws. Foto: Hancinema)

Setelah itu, popularitasnya meroket hingga didapuk membintangi enam judul film sepanjang 2017. Along with the Gods: The Two Worlds, The Mayor, Wonderful Ghost, The Outlaws, The Bros, The Champion, dan Bear adalah enam film tersebut.

(Baca juga: Syuting 6 Film Sekaligus, Ma Dong Seok Gagal Jadi Superhero Marvel)

Aktor kawakan Lee Byung Hun yang tahun lalu berada di posisi kedua, kini harus puas turun satu peringkat. Lee menempati peringkat ketiga dengan jumlah suara mencapai 12,6 persen, lewat perannya di The Fortress dan Single Rider.

(Lee Byung Hun dalam film Single Rider. Foto: Hancinema)

Lee pernah menempati posisi pertama aktor Korea terfavorit pada 2009 dan 2012. Menariknya lagi, daftar aktor layar lebar terfavorit tahun ini didominasi oleh kaum adam. Tiga aktris, seperti Kim Hye Soo, Na Moon Hee, dan Jun Ji Hyun, hanya mampu menembus peringkat 20 besar.

Berikut daftar 10 besar aktor layar lebar terfavorit versi Gallup Korea:



1. Song Kang Ho (35 persen)

2. Ma Dong Seok (17.8 persen)

3. Lee Byung Hun (12.6 persen)

4. Hwang Jung Min (8.1 persen)

5. Ha Jung Woo and Sol Kyung Gu (mendapat komposisi suara yang sama 6,3 persen)

7. Gong Yoo (6.2 persen)

8. Song Joong Ki (5.8 persen)

9. Jung Woo Sung (5.2 persen)

10. Yoo Hae Jin (5.1 persen)









(SIS)