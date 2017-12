JAKARTA – Para penggemar franchise Star Wars akhirnya bisa berbahagia karena film kedelapan dari saga Star Wars dirilis tahun ini. Star Wars: The Last Jedi resmi dilepas ke pasaran dan bisa mulai dinikmati per hari ini, Rabu 13 Desember 2017.

Melanjutkan cerita dari Star Wars: The Force Awakens, pencinta Star Wars tentunya memendam banyak pertanyaan sebelum menyaksikan The Last Jedi. Film yang naskah skenarionya ditulis serta disutradarai oleh Rian Johnson ini akan memberikan banyak kejutan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Berkaca pada judulnya, film ini sudah banyak diprediksi akan bercerita tentang Jedi terakhir yang bertahan di dunia Star Wars. Luke Skywalker (Mark Hamill) dikisahkan sebagai Jedi terakhir dan dipertemukan dengan Rey (Daisy Ridley) yang masih mencari jati diri dengan Force yang ada di dalam tubuhnya. Rian menggarap film ini dengan gayanya sendiri yang jauh berbeda dari JJ Abrams saat menangani The Force Awakens tahun 2015. Penuturan cerita, visual yang ditampilkan, serta twist yang dihadirkan oleh Rian dipastikan akan membuat para penggemar Star Wars terkejut.

The Last Jedi mengawali cerita awal dengan sangat serius. Pertempuran antara The Resistance dan First Order langsung disajikan begitu film dimulai. Emosi dan rasa penasaran penonton benar-benar dikendalikan dengan baik oleh Rian melalui adegan-adegan pembuka yang dihadirkan.

Sementara The Resistance berjibaku melawan First Order, Rey dan Kylo Ren (Adam Driver) mulai mengambil alih cerita dengan pencarian jati diri mereka masing-masing. Jiwa Kylo setelah membunuh sang ayah, Han Solo (Harrison Ford), mulai dikoyak penyesalan karena Snoke (Andy Serkis) tetap menganggap bahwa Kylo gagal membuktitkan dirinya berpihak pada First Order. Hal yang sama juga terjadi pada Rey, yang masih berkutat dengan masalah siapa orangtua aslinya dan mencari cara bagaimana mengendalikan Force yang dimilikinya.

Seiring berjalannya film, Rian seakan mulai mengendurkan tempo cerita dan bermain dengan drama-drama lemah serta komedi-komedi kecil yang kurang begitu mengena. Untungnya, Rian memiliki banyak karakter, baik baru maupun lama, yang bisa menarik kembali jalannya cerita kepada jalur yang sudah seharusnya. Finn (John Boyega), Poe Dameron (Oscar Isaac), DJ (Benicio Del Toro), Rose Tico (Kelly Marie), dan beberapa makhluk baru seperti Porgs dan Vulptex terbukti sukses menjadi warna tersendiri di balik pencarian jati diri Kylo dan Rey.

Patut diakui, Rian Johnson sangat sukses menyajikan visual dan setting tempat yang hebat dalam The Last Jedi. Pertempuran di ruang angkasa, Planet Crait, atau bahkan Pulau Acht-To terasa begitu megah dengan efek CGI yang diberikan.

Salah satu hal menarik dari film ini adalah bagaimana cara Rian menampilkan sosok Princess Leia (Carrie Fisher) di sepanjang film. Berbeda dari sebelumnya, Leia mengambil cukup banyak peranan penting dalam perjalanan Rey di The Last Jedi ini. Setelah kematian Han Solo, Leia kini harus menjadi komando bagi The Resistance dalam pertempuran melawan First Order. Masih menjadi sebuah misteri apakah The Last Jedi ini merupakan film terakhir Leia atau bukan mengingat Carrie telah meninggal pada akhir tahun 2016.

Secara keseluruhan, The Last Jedi merupakan sebuah paket komplit terbaru dari kisah dunia Star Wars. Dramanya ada, actionnya sangat memuaskan, dan twist ceritanya pun sangat menarik untuk disimak. Okezone memberikan nilai 7,8 untuk Star Wars: The Last Jedi. Saksikan petualangan seru dari ‘galaksi nun jauh di sana’ di bioskop-bioskop kesayangan Anda.

