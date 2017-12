SEOUL - Soyou saat ini melanjutkan karier sebagai solois setelah girlgroup SISTAR yang mendebutkannya sebagai penyanyi bubar pada Juni 2017. Wanita berusia 25 tahun tersebut tengah menjajal karier menjadi penyanyi solo dengan meluncurkan sebuah album bertajuk "Part 1. RE:BORN" pada 13 Desember 2017.

Bersamaan dengan albumnya, ia juga merilis single pertama dan video klip berjudul The Night yang diproduseri oleh Primary dan berkolaborasi bersama Geeks. Selain itu, ia juga langsung meluncurkan single kedua berjudul I Still dengan menggaet solois Sung Si Kyung.



Di balik sepak terjang karier solonya, Soyou mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kesulitan pasca SISTAR bubar. Ia mengaku merasa kesepian karena tidak mendapat perhatian dari para member.



"Sulit bagiku untuk melakuan promosi sendiri. Hal-hal yang aku tidak bisa lakukan adalah saling memberikan perhatian kepada para member dan aku memperhatikan apa yang tidak para member lakukan, tapi sekarang aku harus memastikan semuanya satu per satu sendirian, jadi aku merasa kesepian," ujar Soyou dilansir Allkpop.





Meski kesepian melanda dirinya, wanita berusia 25 tahun tersebut mengungkapan rasa salutnya untuk para artis solo yang bisa melalui segala kegiatan sendiri.



"Aku jadi sadar kalau para solo artis itu sangat luar biasa," tambahnya.

Di samping itu, para mantan member SISTAR saat ini menjalani karier masing-masing dan ada yang memilih untuk keluar dari agensi asalnya. Starship Entertainment masih menjadi rumah bagi Soyou yang menjalani karier sebagai solois dan Dasom sebagai aktris. Sementara Hyorin mendirikan agensi bernama Bridge, dan Bora bergabung dengan Hook Entertainment sebagai aktris.

