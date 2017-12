JAKARTA - RCTI selaku penyelenggara 'Indonesian Idol' 2017 sedikit memberikan pendapat tentang keberadaan Grab Indonesia selaku official partner. Menurut Tantan Sumartana selaku Director of Sales and Marketing RCTI, Grab Indonesia benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kelangsungan 'Indonesian Idol' 2017.

- Baca Juga: Ini Alasan Armand Maulana Merasa Tertantang Jadi Juri Indonesian Idol 2017

"Ya dengan kehadiran Grab pastinya meningkatkan kualitas dan performa Indonesian Idol," ujar Tantan Sumartana di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017).

Dalam kesempatan yang sama, Tantan Sumartana turut membeberkan wujud kontribusi Grab Indonesia bagi 'Indonesian Idol' 2017. Salah satu yang paling mencolok adalah saat proses audisi 'Indonesian Idol' 2017.

"Biasanya hanya di empat kota besar, ini kita bisa sampai 16 kota. Dengan infrastruktur dari mereka kita sangat terbantu," tutur Tantan Sumartana.

Seperti diketahui, Grab menghadirkan banyak fasilitas bagi para peserta audisi 'Indonesian Idol' 2017. Beberapa diantaranya seperti 'Fast Track' dan 'Mobile Audition' yang memudahkan akses peserta audisi dalam unjuk kebolehan.

Wujud kerjasama Grab dan 'Indonesian Idol' 2017 sendiri tidak berhenti sampai disitu. Sebelumnya, Tri Sukma Anreianno selaku Head of Public Affairs Grab Indonesia telah menyampaikan bahwa pihaknya akan menambah fasilitas baru usai audisi 'Indonesian Idol' 2017 berakhir.

Dalam pemaparannya, Tri Sukma Anreianno mengatakan bahwa Grab akan mendampingi kontestan yang berpotensi menjadi juara untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Menurut Tri, pengadaan fasilitas itu sudah disesuaikan dengan visi Grab yang ingin mendekatkan masyarakat ke hal-hal sederhana di sekitar, termasuk daerah asalnya.

Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.

- Baca Juga: Tak Cuma Pelanggan, Mitra Pengemudi Grab Indonesia Berkesempatan Jadi Peserta Audisi Indonesian Idol 2017

Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(edh)