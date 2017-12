JAKARTA - Grab Indonesia selaku official partner Indonesian Idol 2017 telah menyiapkan fasilitas baru untuk lanjutan dari babak audisi. Hal tersebut diutarakan Tri Sukma Anreianno selaku Head of Public Affair Grab Indonesia usai menghadiri konferensi pers Indonesian Idol 2017 di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (13/12/2017).







"Nanti kalau sudah ditemukan kontestan yang potensial untuk jadi pemenang kan akan balik ke daerah masing-masing. Nah disitu kita akan mengantar mereka ke kota-kota asal," kata Tri Sukma Anreianno.







Seperti diketahui, Grab sebelumnya telah menyediakan berbagai fasilitas untuk para peserta audisi Indonesian Idol 2017. Deretan fasilitas itu diantaranya seperti Fast Track dan Mobile Audition yang memberikan kemudahan bagi peserta sekaligus mendekatkan mereka dengan para juri.





Dalam kesempatan yang sama, Tri Sukma Anreianno turut membeberkan manfaat yang didapat Grab Indonesia usai didapuk sebagai official partner Indonesian Idol 2017. Menurutnya, keberadaan Grab dalam gelaran Indonesian Idol 2017 dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan salah satu visi perusahaan yang bergerak di bidang transportasi itu.



"Indonesian Idol itu talent search besar. Jadi ya kita bangga untuk jadi bagian di dalamnya. Mereka punya potensi yang bisa kita manfaatkan juga untuk memperkenalkan layanan dari Grab," tutur Tri Sukma Anreianno.







Terakhir, Tri Sukma Anreianno selaku perwakilan Grab juga menyampaikan harapan terkait kelanjutan gelaran Indonesian Idol 2017 yang kini sudah semakin dekat dengan Babak Spektakuler.







"Ya kita berharap Indonesian Idol ini meledak, viral, dan bersama-sama dengan kita (Grab), semoga bisa lebih dikenal generasi muda Indonesia. Karena kita juga ingin memajukan industri musik Indonesia. Kita juga mau ambil bagian dari perwujudan mimpi itu," tutup Tri Sukma Anreianno.



Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.







Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

