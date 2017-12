LOS ANGELES – Tiap tahunnya, film-film besar Hollywood sering memperkuat nama aktor yang sudah kawakan dalam bidang mereka masing-masing, maupun mencuatkan nama-nama lama yang sudah lama hilang. Tahun ini, rupanya prestasi artis-artis senior muncul kembali dan merebut posisi sebagai artis-artis termahal untuk 2017.

Menurut data yang dilansir dari Forbes, pendapatan aktor lelaki jauh lebih besar dari aktris karena faktor besar dan genre film, tokoh utama dalam franchise, dan nama-nama yang cenderung awet dalam industri sementara para aktris cenderung bermain dalam genre yang kurang “basah” dan banyak berseliweran nama baru.

Kompilasi data Forbes untuk 2017, yang direkam sejak 1 Juni 2016 hingga 1 Juni 2017 menunjukkan jumlah 20 aktor termahal Hollywood dan dunia yang jika ditotal bisa mencapai US$720 juta (sekira Rp9,75 triliun) sebelum potongan pajak. Penasaran? Yuk, simak daftar 5 artis top Okezone, dilansir Forbes berikut ini!

1. Mark Wahlberg – US$68 juta (sekira Rp921 miliar)

Dengan kegiatan yang super padat dan film-film sukses sekaliber Daddy’s Home 2 dan Transformers: The Dark Knight, tentunya tak mengherankan jika mantan rapper dengan nama panggung Marky Mark ini berhasil muncul sebagai artis termahal tahun ini. Pendapatan totalnya dari film sudah mencapai US$5,3 miliar (sekira Rp 71,8 triliun), itu pun belum menghitung kegiatan keluarganya dalam reality show Wahlburgers (tentang rumah makan cepat saji miliknya juga) dan endorse-nya dengan perusahaan telekomunikasi AT&T. Tentunya tidak berlebihan menyebut Mark salah satu aktor tersukses tahun ini, bukan?

Selain itu, ia juga akan segera beradu peran dengan Iko Uwais, lho! Mereka akan bekerjasama dalam film Mile 22, sebuah film agen rahasia. Iko sendiri akan menjadi aktor dan koreografer dalam film tersebut. Momen kebersamaan Iko dan Mark juga telah tersebar di dunia maya, dan membuat istri Iko, Audy Item, gregetan sendiri.

2. Dwayne “The Rock” Johnson – US$65 juta (sekira Rp880,4 miliar)

Citra pria kelahiran 2 Mei 1972 ini tentunya sudah beralih dari atlet gulat menjadi aktor dan figur media sosial yang ulung. Tahun ini pun kekayaannya bukan dari pekerjaan yang melambungkan namanya itu. Ia tengah hangat-hangatnya menjadi “penyelamat franchise” dengan memainkan film-film lama seperti Baywatch dan Jumanji, yang pembayarannya sudah ia terima meski filmnya sendiri ada yang masih dalam tahap penggarapan.

Selain itu, Figur publik yang tiap pagi nge-gym ini juga bermain dalam serial televisi seperti Ballers dan membanderol harga yang tinggi per episodenya. Alasannya? “Aku bisa berperan, memukul, dan menendang lebih baik dari siapapun di planet ini. Dan senyumku bagus,” tutur Dwayne pada Forbes.

3. Vin Diesel – US$54,5 juta (sekira Rp738 miliar)

Tahun 2017 menjadi panggung kembalinya Vin Diesel dengan berbagai film-film top yang sudah jadi “langganan” perannya. Sebut saja franchise Fast and the Furious, xXx, dan yang paling penting, Guardians of the Galaxy, seluruhnya dirilis tahun ini. Bahkan, tokoh Groot yang diganti Baby Groot dalam Guardians of the Galaxy sama-sama diperankan pria bernama asli Mark Sinclair ini.

Prestasi film-film itu? Jangan tanya. Minat masyarakat terhadap Fast and Furious-lah penyebab utamanya bisa mencapai seri ke-8, dengan pencapaian tertinggi nomor dua di box office global tahun ini, mencapai US$1,2 miliar (sekira Rp16,25 triliun, hanya dalam satu film!). Belum lagi, peran di franchise Marvel yang harganya selalu selangit. xXx cukup mengagetkan dengan kembalinya tokoh Xander Cage, dan serial xXx sendiri juga sudah jadi film staple bagi penikmat laga-laga aktor berkepala plontos ini.

4. Adam Sandler – US$50,5 juta (sekira Rp684 miliar)

Siapa yang sangka mantan komedian ini bisa tetap berjaya meskipun filmnya tidak berjalan dari franchise? Sang mantan raja film DVD ini kembali di layanan online. Peran-perannya di empat film original Netflix berhasil meraup sekira US$250 juta (Rp3,3 triliun), menempatannya di posisi yang sangat tinggi yang bahkan bisa dibandingkan dengan pemain franchise super laku. Ada benarnya bahwa film Sandler tidak dapat rating yang baik, misalnya The Ridiculous Six, tapi tetap jadi film terbesar Netflix di bulan pertamanya dirilis.

Ini juga belum menghitung empat film Netflix yang sudah ia setujui lagi. Bisa jadi namanya bertahan di tahun depan, bukan?

5. Jackie Chan – US$49 juta (sekira Rp663,7 miliar)

Rupanya artis termahal yang bukan dari Amerika Serikat tetap jatuh pada sosok 63 tahun ini. Benar adanya bahwa Jackie tidak banyak bermain film Hollywood di tahun ini kecuali The Foreigner, tapi layaknya pepatah “sedikit demi sedikit, menjadi bukit”, perannya di Negeri Tirai Bambu terus meroketkannya sebagai favorit masyarakat setempat...dan pemerintah China. Jika ada film China yang meroketkan namanya ke luar negeri tahun ini, mungkin film-film tersebut adalah Railroad Tigers dan Kung Fu Yoga, yang tidak pernah lepas dari kesan komedi nan laga khas miliknya.

Kekayaan Jackie dipastikan akan terus berlimpah. Bagaimana tidak, ia juga punya kekayaan bergunung-gunung melalui usahanya sendiri, seperti usaha perhiasan asal Hong Kong yang ia bangun. Tidak salah juga jika ia sering disebut sebagai artis tersukses China, tapi namanya mungkin harus bersaing dengan tokoh seperti Donnie Yen atau Jet Li ke depannya.

Rupanya, rata-rata bermain dalam film action atau fantasi, ya! Kedua genre itu ternyata tetap yang paling menjanjikan untuk para aktor. Tapi, nama-nama mereka memang sudah berseliweran di dunia hiburan sejak lama, dan dapat dikatakan artis yang bukan lagi baru di dunia film Hollywood. Nah, yang mana artis favoritmu?