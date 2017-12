JAKARTA – Masih ingat mewahnya pesta ulang tahun anak ketiga Krisdayanti, Ariannha Amora Lemos? Ternyata, ini tidak sama dengan pesta adiknya, Kellen Alexander Lemos Lay. Pesta ulang tahun ke-5 Kellen yang dihelat Selasa 12 Desember 2017 justru sangat sederhana dibanding ulang tahun Amora.

Dilansir Go Spot RCTI Rabu (13/12/2017), pesta itu hanya dilakukan di sekolah, dan juga di hari masuk sekolah. Memang tetap ada dekorasi dan pesta tetap berlangsung khidmat, namun kesan mewah dari pesta Amora yang penuh kostum dan ornamen tentunya tak terlihat. Pesta itu juga cenderung kecil-kecilan dan hanya mengundang teman-teman sekolahnya, beserta sang nenek, Rachma Widadiningsih.

Apalagi, ayah Kellen yaitu Raul Lemos tidak hadir. Meski dikabarkan sempat menelefon Kellen, namun Raul harus kembali menulis ucapan selamat di Instagram untuk memastikan ucapannya itu, dalam bahasa yang digunakan di Timor Leste. Beruntung, Amora tetap hadir dan menikmati pesta ulang tahun Kellen itu.

“Grande homem Kellen, feliz Aniversário. Tudo de bom para ti meu filho. #teamomuito#,” tulis Raul.

“Thank you kakak Amora sudah berbagi momen dengan Kellen di perayaan ulang tahun sederhana dengan teman sekelas Kellen,” tulis Krisdayanti.

Kendati demikian, pesta untuk Kellen berlangsung dua kali. Pesta kedua diadakan di rumah dengan nuansa yang juga sederhana. Entah apa alasannya, namun Rachma dan Krisdayanti nampak menikmati momen tersebut. Akhirnya Krisdayanti menulis doa untuk Kellen, sementara Kellen berterima kasih untuk orangtuanya termasuk Raul.

“Happy birthday Kellen, enjoy your adorable journey at five. Berkah umur dalam sehat, menjadi anak yg sholeh bertaqwa kepada Allah dan Rosul, bakti dgn kedua org tua, berguna buat agama, bangsa dan negara, banyak rezeki insyaAllah dapat kemulian dan rahmat Allah Amin. #birthdayboy #12-12-17 #dragonboy #sagitarius,” tulis Krisdayanti.

“My adorable journey at 5, thank you Allah thank you Daddy thank you Mami. Thank you everybody,” tulis Kellen.

(ade)