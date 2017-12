LOS ANGELES -  Robbie William membuat harapan untuk para penggemar Take That. Ia mengungkapkan sebuah peluang tentang momen reuni yang akan dilakukan olehnya dan grup yang aktif pada era 1990-an tersebut.

Namun, tak mudah bagi Robbie untuk mewujutkannya. Ia memberikan syarat untuk bisa bergabung kembali yaitu meminta agar kelima anggota berkumpul, termasuk Jason Orange yang hengkang pada 2014, berserta tiga personel aktif lainnya yaitu Mark Owen, Gary Barlow, dan Howard Donald.



"Aku akan ikut kalau berlima. Aku mungkin ikut bahkan tidak, yang itu tadi tidak ada dalam kalender lima tahun kedepan," ujar Robbie, dilansir DailyMail.



Sejak Jason hengkang pada tiga tahun silam dan Robbie 2012, ketiga member yang tersisa tetap tampil bersama. Mark, Gary dan Howrad tampil sebagai trio dan baru-baru ini membocorkan tentang rencana perayaan ulang tahun Take That.



"Kami merencanakan sesuatu untuk dilakukan pada perayaan 30 tahun kebersamaan. Kami menantikannya, sesuatu yang besar, mungkin rekaman, mungkin juga tur besar untuk hits kami," tanas Gary.





Meski begitu, kemungkinan untuk Jason kembali ke dalam grup tak banyak. Manajer Nigel Martin mengatakan bahwa Jason menyesal berada dalam Take That.



"Saat aku memasukkan Jason ke dalam band dia menyukainya, tapi beberapa tahun kemudian dia bilang kalau dia kecewa padaku. Dia bilang tidak bisa bernyanyi, dia bukan musisi dan aku tak punya hak untuk memasukkannya ke dalam band. Dia ingin tahu alasanku melibatkannya. Dia bilang, dia memiliki banyak masalah yang hasilnya menyalahkanku telah merusak hidupnya. Aku tidak percaya itu," jelas Nigel.



Lalu, bagaimana peluang momen reuni Take That? Apakah akan benar terjadi?

(edi)