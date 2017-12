JAKARTA – Via Vallen mungkin menjadi pedangdut yang namanya paling banyak dicari dan dibicarakan sepanjang 2017 ini. Kemunculannya dengan lagu Sayang sukses membuatnya menjadi primadona baru di industri musik dangdut.

Baca Juga: Saingi Via Vallen, Jaran Goyang Nella Kharisma Kini Tembus 100 Juta Penonton

Sebagai bintang yang tengah naik daun, banyak orang ingin mencaritahu soal berbagai informasi tentang Via. Untuk itu, artikel ini memberikan beberapa fakta tentang pedangdut asal Sidoarjo, Jawa Timur tersebut.

Tiga fakta tentang Via Vallen itu adalah:

1. Menyanyi sejak Kecil dan Didukung Grup Dangdut Legendaris

Lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada 1 Oktober 1990, Via Vallen sudah mulai bernyanyi sejak kecil. Saat masih duduk di bangku SD, pemilik nama asli Maulidia Octavia tersebut sudah aktif manggung bersama ayahnya yang merupakan musisi dangdut. Karena itu, Via memiliki banyak kenalan di industri dangdut, terutama dangdut koplo. Dia juga mendapat dukungan dari grup-grup legendaris dangdut koplo seperti New Pallapa, Monata, dan Sera.

2. Dijuluki Ratu Pop Koplo

Via dikenal sering membuat cover lagu-lagu pop. Hal itu tak lain karena dia adalah penggemar lagu pop. Via tercatat pernah mengcover lagu-lagu pop populer seperti Despacito, Akad, dan Asal Kau Bahagia. Karena kegemaran Via mengcover lagu pop ini, fans-fans Via menjulukinya sebagai Ratu Pop Koplo, gabungan antara musik pop dan dangdut koplo.

3. Enggan Tampil Seksi seperti Pedangdut pada Umumnya

Jika bicara pedangdut, orang akan langsung berpikir tentang penyanyi yang tampil seksi dengan pakaian minim dan goyangan mautnya. Tapi tidak demikian dengan Via. Sulung dari empat bersaudara itu menolak gaya seksi pedangdut pada umumnya. Via lebih memilih tampil tertutup, modern, dan meniru gaya artis-artis Korea serta Harajuku ala Jepang.

4. Pernah Konser di Hong Kong dan Tiongkok

Via boleh saja baru terkenal tahun ini. Tapi sebelum 2017, Via sudah pernah go international. Putri pasangan Rosida dan Arif ini ternyata sudah pernah konser di Hong Kong dan Tiongkok pada 2016.

Baca Juga: Make Up Artist Ayu Ting Ting Akhirnya Minta Maaf pada Via Vallen

(edi)