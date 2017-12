LOS ANGELES - Industri hiburan Amerika Serikat belakangan ini mulai diramaikan oleh sederet bintang asal Korea Selatan. Tak hanya sekedar aktor yang menjajal hollywood, tapi juga para bintang k-pop yang menjajal panggung di sana, BTS misalnya.

Boygroup yang digawangi oleh RM tersebut menarik perhatian publik Negeri Paman Sam, tak terkecuali para selebriti di sana termasuk penyanyi Camila Cabello. Mantan personel Fifth Harmony tersebut baru-baru ini mengungkapkan ketertarikannya pada BTS dalam wawancara bersama majalah Teen Vogue.

Baca Juga: Semangat Berkarya Bruno Mars Jadi Inspirasi Bermusik Camila Cabello

Camilla mengatakan bahwa musik saat ini sudah tak lagi memiliki pembatas baik dari segi bahasa yang digunakan dan budaya. Ia menyebutkan contoh dengan aksi panggung BTS yang sukses menggebrak American Music Awards 2017.

"Menurutku mereka sangat bertalenta dan keren. Aku menyaksikan mereka di American Music Awards, yang mana merupakan debut mereka di televisi Amerika, dan aku tahu mereka sangat-sangat bersemangat," ujar Camila, dilansir Allkpop.



(Foto: BTS/Allkpop)

Rekan duet Shawn Mendes dalam lagu I Know What You Did Last Summer tersebut pun memuji koreografi yang dilakukan BTS. Ia pun tak sungkan mengangkat topi untuk kerja keras mereka.

"Mereka berusaha keras dalam koreografi penampilan mereka. Dan kalian bisa sebut bahwa mereka bekerja sangat keras, dan aku menghargai itu," tambahnya.

Camila Cabello juga telah mendengar dari para penggemarnya bahwa BTS menyukai dan menantikan aksi panggungnya membawakan lagu Havana di AMA 2017 di Microsoft Theater, Los Angeles pada 19 November.

"Banyak penggemarku adalah penggemar mereka juga. Mereka juga menyebutkan 'Havana' dalam salah satu wawancara," tutupnya.

Baca Juga: Masih Belum Pede, Camila Cabello Butuh Pembuktian Diri

Kedatangan BTS di panggung AMA 2017 pun mendapat sambutan hangat baik para ARMY (sebutan fans), masyarakat Amerika dan selebriti di sana. Mereka juga berkesempatan untuk tampil di sejumlah media dan berfoto bersama bintang-bintang di sana, termasuk Camila Cabello.

(edi)