JAKARTA - Demian Aditya kembali memberikan pernyataan terkait kondisi Edison Wardhana melalui lini Instagram pribadinya. Unggahannya pada Selasa (12/12/2017) tersebut bahkan dibumbui dengan penjelasan kekuatan yang ada dalam diri sang stuntman baik fisik maupun mentalnya.

Dalam akun @_demianaditya_, Demian menjelaskan bahwa Edison Wardhana lah yang memberikannya kekuatan sehingga mampu kembali percaya diri dari rasa bersalah. Pasca kecelakaan kerja yang menimpa pria yang akrab disapa Econ tersebut, Demian Aditya memang langsung trauma.

Econ memberikan inspirasi juga semangat untuk membuat Demian Aditya tegar. Mantan pebasket tersebut bahkan menguatkan mental pria kelahiran Jawa Tengah ini untuk tetap semangat dan percaya diri.

"Menurut gw pribadi, sadar atau tidak sadar setiap manusia memiliki misi di dalam hidupnya. Salah satunya itu untuk bs menginspirasi orang lain, baik itu negative atau positive tergantung pilihan masing2. Hal2 kecil yg ditulis atau bahkan diucapkan ternyata bisa membuat orang lain terinspirasi. Sebuah kejadian apapun yg terjadi ddlm hidup ini sudah dipastikan ada campur tangan Tuhan di dalamnya, manusia boleh berusaha semaximal mungkin tapi Tuhan lah yg punya akses YES or NO nya. Yg perlu dipahami adalah bagaimana seorang manusia bereaksi terhadap kejadian yg diberikan sama Tuhan ke kita, kalo kita salah mengambil keputusan/reaksi maka kita tidak akan naik kelas. Perkataan diatas itu gw dapat dari @edison_wardhana yg berusaha menenangkan gw disaat gw masih dalam keadaan post traumatic dan di tambah hujatan haters, thank you brother karena udah menguatkan gw juga," tulis Demian Demian Aditya.

Saat ini Demian maupun Econ sudah tidak lagi memikirkan kecelakaan kerja yang terjadi di acara awards salah satu stasiun televisi swasta. Keduanya memilih untuk mengambil hikmah dan pelajaran atas peristiwa yang dialami tersebut.

Dalam keterangan lanjutannya, Demian Aditya juga nenjelaskan bahwa kondisi sang stuntman sudah membaik dari sebelumnya. Pria berusia 37 tahun itu meminta doa dari netizen untuk kesembuhan Edison Wardhana.

"Disini gw mengajak para fans dan juga teman2 yg udah mensupport kami semenjak kejadian untuk bisa sama2 naik kelas di dalam kehidupan masing2, suka tidak suka cara kita bereaksi akan mempengaruhi masa depan diri kalian nantinya, baik atau buruk semua ditangan kita sendiri dan cuma kalian yg akan tau, karena itu tanggung jawab kalian dengan Tuhan. Kita berdua sudah move on dari kejadian kemarin dan mengambil pelajaran yg sangat-sangat berharga untuk kemudian hari. Kami disini mengatasi masalah dengan cinta dan kekeluargaan, kami pun yakin kalian juga bisa," papar Demian.

"Alhamdulilah Echon hari ini setelah pasca operasinya kemarin kondisinya sekarang udah jauh membaik, dan skrg tinggal fokus sama recoverynya saja. Mari sama2 kita support lagi dan bantu doa supaya recovery nya bisa sangat cepat dan bisa kembali beraktifitas seperti semula dan pastinya biar bs Natalan bersama keluarga tercintanya. Thank you brother @edison_wardhana, you inspired me with the support walaupun dalam kondisi yg seharusnya kami yg mensupport loe," imbuh suami dari Sara Wijayanto tersebut.

Seperti diwartakan sebelumnya, Edison Wardhana terkena tombak saat menjadi stuntman aksi Death Drop sehingga beberapa tulangnya dikabarkan patah. Kini, Econ masih dalam proses penyembuhan dan di bawah pengawasan tim medis.

