NEW DELHI – Anushka Sharma dan Virat Kohli resmi menyandang status suami istri pada Senin 11 Desember 2017 setelah menikah di Tuscany, Italia. Pernikahan Anushka dan atlet kriket nasional India itu mendapat respon luar biasa besar dari fans, publik India, dan rekan sesama artis.

Banyak selebriti yang mengucapkan selamat atas pernikahan Anushka dan Virat. Lewat Instagram, Shah Rukh Khan mengunggah satu foto dari upacara pernikahan Anushka dan Virat.

“Ab yeh hui na real Rab Ne Bana Di Jodi. Cintaku untuk kalian berdua @anushkasharma & @virat.kohli. Semoga Tuhan memberkati kalian dengan kebahagiaan dan kesehatan,” tulis suami Gauri Khan itu.

Sonam Kapoor menulis, “Selamat! Kalian menjadi pasangan indah yang luar biasa.”

Ucapan selamat juga datang dari aktor senior Amitabh Bachchan. “Virat dan Anushka.. Doa dan restu di hari paling penuh harapan dalam hidup kalian. Bahagia dan bersama selamanya.”

Sementara sutradara Karan Johar mengatakan, “Selamat dan cinta untuk @AnushkaSharma dan @imVkohli.. Pasangan yang serasi dan aku berdoa untuk mereka dan orang tercinta mereka tahun-tahun yang indah ke depannya.”

Virat & Anushka .. wishes and blessings on this most auspicious day in your lives .. 🌹🌷🌺happiness and togetherness ever .. https://t.co/0VEpck9yWq — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 11, 2017

Di sisi lain, sesuai rumor yang beredar, pernikahan Anushka dan Virat digelar secara tertutup di Italia. Hanya keluarga dan teman-teman dekat saja yang diundang. Dari jajaran selebriti, hanya ada Shah Rukh Khan dan Aamir Khan dalam daftar undangan.

“Mereka ingin pernikahannya mereka menjadi acara yang sangat tertutup,” demikian rilis yang didapat media India seperti dilansir Hindustan Times, Selasa (12/12/2017).

Huge congratulations and tons of love to @AnushkaSharma and @imVkohli ....beautiful couple and I wish them and their loved ones the best years ahead ❤️ pic.twitter.com/cI2PCrom38— Karan Johar (@karanjohar) December 11, 2017