LOS ANGELES – Keaton Jones menjadi remaja yang paling banyak dibicarakan saat ini setelah videonya sebagai korban bullying tersebar viral. Tak hanya mendapat dukungan dari masyarakat umum, kasus Keaton juga sampai ke telinga artis-artis Hollywood.

Nama-nama besar seperti Justin Bieber, Katy Perry, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, dan Chris Evans ramai-ramai menyemangati Keaton dan mendukungnya. Mendapat dukungan dari begitu banyak orang dan selebriti papan atas Hollywood tentu saja membuat Keaton senang.

Dalam sebuah wawancara, siswa sekolah menengah di Tennessee itu tak percaya dengan dukungan yang didapatnya. Dari begitu banyak dukungan yang diterimanya, Keaton menyebut pesan dari Chris Evans yang paling berarti baginya.

“Chris Evans. Tak lain karena aku mencintai Captain America. Dan mengetahui jika aku punya Captain America di sisiku, itu sangat luar biasa,” tutur Keaton kepada CBS seperti dilansir ETOnline, Selasa (12/12/2017).

Perasaan bahagia Keaton setelah mendapat semangat dan dukungan dari Evans dapat dimengerti. Apalagi dia secara spesial mendapat undangan dari Evans untuk menghadiri premier Avengers: Infinity War tahun depan.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi— Chris Evans (@ChrisEvans) December 10, 2017