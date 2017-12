JAKARTA - Persiteruan yang terjadi antara penggemar Ayu Ting Ting dan Via Vallen kembali terjadi. Kali ini hal tersebut dipicu oleh ucapan Via Vallen yang dianggap menyindir Ayu saat memberikan ucapan selamat atas penghargaan yang ia terima di akun Instagram pribadinya.

Sejumlah artis diketahui memberi tanggapan atas persiteruan dua kubu pedangdut yang kini sedang naik daun itu. Bahkan, artis Nikita Mirzani yang beberapa waktu lalu diketahui sempat diserang oleh para penggemar pelantun Geboy Mujaer ini pun memberikan tanggapan dan saran kepada keduanya.

"Kalau buat Ayu sih santai ya, dia orangnya enggak teralu peduli karena dia punya masalah yang lebih besar. Nanggepinnya juga santai ya," ungkap Nikita Mirzani yang ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017).

"Via Vallen gue enggak kenal, serius gue enggak kenal. Pernah syuting bareng juga cuma say hi, enggak kenal pribadi dia seperti apa, tapi yang gue lihat masih wajar ya kalau dia kaget," tambahnya.

Mengenai anggapan star syndrome yang dialami pelantun Sayang tersebut, ibu dua anak ini mengaku bahwa hal tersebut bisa saja terjadi. Bahkan ia menganggap star syndrome merupakan hal yang wajar dialami para artis saat berada di puncak popularitas.

"Kalau Via Vallen gue enggak begitu tahu sih ya. Ketemu di syuting TV sebelah doang, itu juga enggak ngobrol," tuturnya.

"Gue enggak bisa bilang star sindrom juga sih, tapi mungkin wajar ya dia kaget gitu. Itu sih sebenenrya hukum alam enggak bisa disalahin siapa saja," tandasnya.

(aln)