JAKARTA – Pedangdut Ayu Ting Ting mengaku kaget mendengar perseteruan yang terjadi antara make-up artist (MUA)-nya, Reyza Carlos dan pedangdut Via Vallen. Saat ditemui awak media pun, Ayu sendiri tidak bisa banyak berkomentar lantaran dirinya belum paham masalah tersebut secara mendalam.

Pasalnya, Ayu sendiri cenderung adem ayem sementara Reyza berkonflik. Maka dari itu, ia cenderung menghindar ketika ditanya pendapatnya mengenai konflik yang tengah panas-pasanya terjadi di media sosial itu.

“Justru saya malah enggak ngerti dan enggak tahu menahu ya. Saya juga kaget dengan beritanya. Sayanya juga adem ayem, jadi saya juga bingung rame banget,” tutur Ayu seperti ditayangkan dalam Go Spot RCTI, Selasa (12/12/2017).

Seperti diketahui, konflik bermula dari saat Reyza mengancam Via akan membuka rahasia tentang dirinya yang sudah punya anak dari suami orang lain. Merasa tersakiti, Via pun melayangkan somasi kepada Reyza. Belakangan diketahui bahwa Reyza sudah minta maaf pada Via dan Via sudah mencabut somasinya, tetapi masih menyayangkan permintaan maaf Reyza yang justru bernuansa nyinyir.

Ayu juga tidak paham jika Reyza disebut menggunakan popularitasnya demi mendompleng nama sendiri. Yang penting baginya, jika masih banyak yang membahas Ayu maka masih banyak juga yang sayang dengan dirinya.

“Saya enggak bisa komen apa-apa lah. Alhamdulillah masih banyak yang sayang, masih banyak yang peduli saya bersyukur-bersyukur aja. Saya mah udah biasa digituin orang,” tukas Ayu.

(aln)