JAKARTA – Para selebriti Indonesia tentunya ingin merasakan karyanya dinikmati oleh masyarakat luar. Istilah go international pun mulai merebak seiring perkembangan zaman.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, karier selebriti Indonesia tahun ini pun lumayan cerah di pasar internasional. Beberapa selebriti bahkan berhasil menembus pasar luar dengan kemampuan yang mereka miliki.

Okezone telah merangkum beberapa selebriti Indonesia yang berhasil menaklukan dunia internasional melalui karya-karyanya sepanjang tahun 2017. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

1. Agnez Mo

Agnez Mo pantas mendapat posisi pertama sebagai penyanyi Indonesia yang melebarkan sayap di luar negeri. 2017 menjadi tahun penting bagi Agnez karena ia akhirnya merilis album internasional pertamanya yang bertajuk X.



Melalui single Long As I Get Paid, wanita kelahiran Jakarta 1 Juli 1986 ini menghentak para pendengar musik setianya di berbagai penjuru dunia.



Tak hanya sampai di situ, Agnez Mo juga dikabarkan dekat dengan penyanyi luar bernama Chris Brown. Kedekatan Agnez dengan Chris dipastikan masih berhubungan dengan karya barunya. Seperti diketahui, Agnez memang sering mengajak kolaborasi dengan penyanyi luar agar namanya bisa semakin harus di Hollywood.

2. Cinta Laura Kiehl



Cinta Laura pergi meninggalkan Tanah Air demi menuntut ilmu di negeri Paman Sam. Tak hanya mencari ilmu saja, di sana Cinta juga mencoba peruntungan agar bisa merambah karier di dunia perfilman Hollywood.



Alhasil Cinta kini mendapatkan beberapa tawaran film Hollywood. The Ninth Passenger, Crazy For The Boys, TAR, dan film pendek Goodnight adalah judul-judul film yang didapatkan oleh Cinta setelah mendarat di Amerika.



Dengan lingkup pertemanan yang semakin luas dan talenta yang dimilikinya, bukan tak mungkin jika Cinta bisa masuk dalam film-film besar Hollywood lainnya. Tentunya hal tersebut membutuhkan proses yang tak mudah dan singkat untuk dicapai.

3. Joe Taslim



Karier akting Joe Taslim di kancah internasional memang boleh diadu. Setelah tampil dalam film Fast and Furious 6 serta Star Trek: Beyond, Joe Taslim kembali mendapatkan tawaran bermain di film luar.



Kali ini tawaran tersebut datang dari Korea Selatan. Joe diminta untuk tampil dalam film Swordsman. Film ini rencananya akan tayang pada tahun 2018. Namun, Joe telah menyelesaikan proses syuting dan kembali mendapatkan banyak pelajaran karena bisa bisa beradu akting dengan beberapa nama besar di luar Indonesia.

4. Rich Chigga



Berawal dari mengunggah sebuah video klip di Youtube, Rich Chigga kini menjadi salah satu selebriti asal Indonesia yang mendunia. Dunia hip-hop yang jarang tersentuh oleh pasar Indonesia tak lantas membuatnya berhenti berkarier. Rich Chigga bahkan menjadi populer di Hollywood.



Pemilik nama asli Brian Imanuel ini memulai tur pertamanya di Amerika Serikat pada April 2017. Satu bulan setelah itu, ia merilis sebuah single berjudul Gospel hasil kolaborasinya bersama XXXTentacion dan Keith Ape. Lagu tersebut meledak di Youtube dan sempat diputar sebanyak 21 juta kata hingga bulan Oktober.



Bagi warga Indonesia yang penasaran dengan aksi panggungnya, Rich Chigga akan menjadi bintang tamu dalam acara tahunan Djakarta Warehouse Project tahun ini.

