JAKARTA - Tak hanya artis Indonesia saja yang mengalami kematian di tahun 2017. Artis-artis Internasional yang didominasi oleh para musisi ini juga diketahui menghembuskan nafas terakhirnya di 2017.

Baca Juga: Film-Film Indonesia Terbaik di Tahun 2017

Alasan kepergian merekapun beragam, mulai dari berjuang melawan penyakit seperti kanker dan jantung, bahkan bunuh diri. Berikut Okezone menampilkan deretan artis luar negeri yang meninggal di tahun 2017, mulai Januari hingga November 2017;

1. Al Jerreau

Penyanyi jazz dan RB legendaris, Al Jerreau meninnggal dunia diusia 76 tahun beberapa jam sebelum ajang penghargaam Grammy Awards di gelar. Yakni pada 12 Februari 2017 di Los Angeles pukul 20.00 WIB. Ia meninggal dunia usai mengumumkan pensiun dari tur karena kondisi kesehatannya yang terbilang tidak cukup baik. Sebelum meninggal, Jerreau bahkan sudah dua pekan dirawat dirumah sakit karena kelelahan akut.



2. Tommy Page

Penyanyi dan penulis lagu, Tommy Page, diketahui meninggal dunia pada 3 Maret 2017. Jenazah pelantun I'll Be Your Everything tersebut diketahui tewas di sebuah apartemen di New York, Amerika Serikat. Kepergian pria 46 tahun tersebut diduga lantaran dirinya melakukan tindakan bunuh diri akibat depresi yang cukup lama.



3. Chriss Cornell

Frontman grup musik Sondgarden, Chris Cornell memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ia ditemukan tewas di kamar mandi sebuah hotel di Detroit pada 17 Mei 2017. Sebelumnya, pria yang meninggal dunia pada usia 52 tahun ini sempat tampil bersama bandnya beberapa jam sebelum memilih untuk gantung diri.



4.Sir Roger

Legenda film James Bond, Sir Roger Moore menghembuskan nafas terakhirnya pada 23 Mei 2017. Dirinya diketahui meninggal dunia di Swiss, pada usia 89 tahun, usai dirinya berjuang melawan penyakit kanker. Sesuai keinginannya, Sir Roger diketahui dimakamkan di Monaco.



5. Chester Bennington

Pentolan grup musik Linkin Park, Chester Bennington, menghembuskan nafas terakhirnya lantaran bunuh diri di kediaman pribadinya di Palos Verdes Estates, Los Angeles pada 20 Juli 2017. Pelantun Numb tersebut diketahun meninggal di usia 41 tahun, sebelumnya Chester sempat mengalami ketergantungan pada alkohol dan obat terlarang.



6. Jay Thomas

Aktor kawakan, Jay Thomas meninggal di usia 69 tahun pada 24 Agustus 2017 karena penyakit kanker yang ia derita. Kematiannya tersebut membuat dirinya harus meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak laki-laki.

7. Dick Gregory Komedian Dick Gregory menghembuskan nafas terakhirnya pada 19 Agustus di usia 84 tahun. Sebelumnya, pria penentang politik segregasi ini diketahui sempat mengeluh sakit beberapa hari sebelum meninggal dunia. Baca Juga: 5 Aktor Korea dengan Bayaran Termahal di 2017, Lee Min Ho Paling Buncit 8. Charles Bradley Penyanyi Charles Bradley, akhirnya harus menyerah dengan penyakit kanker perut yang ia derita pada 23 September 2017. Pelantun Why Is It So Hard ini diketahui meninggal pada usia 68 tahun setelah berjuang melawan penyakitnya sejak Oktober 2016 lalu. 9. Tom Petty Serangan jantung membuat rocker legendaris, Tom Petty menghembuskan nafas terakhirnya pada 2 Oktober 2017. Pria pelantun Mary Jane's Last Dance ini ditemukan tidak sadarkan diri karena serangan jantung, dikediamannya di Malibu pada usia 66 tahun.