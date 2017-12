LOS ANGELES - Insiden wardrobe malfungction atau kerusakan pakaian di saat manggung menjadi hal lazim bagi figur publik, seperti halnya yang dialami oleh sejumlah penyanyi. Camila Cabello misalnya.

Mantan personel Fifth Harmony tersebut mengalami hal demikian saat tampil dalam acara "2017 Z100's Jingle Bell' pada 8 Desember kemarin di Madison Square Garden, Los Angeles, Amerika Serikat. Dilansir AceShowbiz, penyanyi berusia 20 tahun tersebut mengalaminya saat menyanyikan lagu Never Be The Same.



Ditengah-tengah aksi panggungnya, ia mengalami kerobekan celana pada bagian belakang. Robekan celana transparan dengan penuh payet tersebut meluas hingga memperlihatkan celana pendek bagian dalam miliknya yang berwarna hitam.

Insiden tersebut pun langsung ia jadikan bualan di akun Twitter miliknya. Camila menuliskan bahwa kerobekan celana tersebut masuk dalam hal yang 'digemarinya' saat manggung di acara itu.

"Salah satu hal yang aku suka lakukan adalah merobek celanaku di atas panggung dengan setengah jongkok di panggung Madison Square Garden," tulis Camila.





Ia pun tak segan menanggapi cuitan netizen yang membahas insiden tersebut. Camila juga kembali mengunggah tulisan tentang caranya mengatasi insiden tersebut di atas panggung sembari memasang foto yang terkait.

"Aku mencoba untuk terlihat keren menutupi fakta kalau celanaku baru saja robek dengan setengah jongkok di Madison Square Garden," tulis Camila.



Di samping itu, Camila tak hanya membawakan lagu Necer Be The Same. Ia juga menyanyikan single lainnya yaitu Real Friends, Havana dan 1-800-273-8255.

