LOS ANGELES – Golden Globes 2018 telah mengumumkan nominasi seluruh kategorinya pada Senin 11 Desember 2017 waktu setempat. Begitu daftar lengkap nominasi diumumkan, protes langsung datang dari berbagai pihak.

Salah satu yang paling keras melayangkan protes adalah fans Wonder Woman. Fans superhero DC itu marah kepada panitia Golden Globes karena sama sekali tak memasukkan Wonder Woman dan Patty Jenkins dalam nominasi.

Sebagai salah satu film tersukses sepanjang 2017 dan terbaik dari DCEU tahun ini, absennya Wonder Woman dan Patty Jenkins dari daftar nominee memang cukup menuai kontroversi. Bahkan ada yang menyebut jika Golden Globes 2018 merupakan penghargaan anti-superhero.

“Kurangnya nominasi untuk Lego Batman, Captain Underpants dan Wonder Woman membuat Golden Globes terlihat seperti anti-superhero,” tulis @ejunkie2014.

“Senang semua pria dinominasikan untuk Best Director di Golden Globes karena tak ada wanita yang benar-benar pesaing nyata. Oh tunggu... tidakkah kau melihat Wonder Woman dan Lady Bird? Come on @goldenglobes,” sindir @KstewPatrick.

“Bagi kalian yang berpikir @PattyJenkins terhina, Golden Globes bukanlah fans film superhero. Aku harap dia mendapat sebuah nominasi untuk Oscar. #WonderWoman berhak mendapat sebuah nominasi,” sambung @OtherCritic.

“Greta Gerwig mengarahkan Lady Bird. 197 review. 99% di Rotten Tomatoes. Patty Jenkins mengarahkan Wonder Woman, salah satu film terbesar tahun ini. Sukses secara kritik juga. Tapi Golden Globes memilih untuk menominasikan 5 orang pria untuk kategori Best Director mereka,” komentar @harleivy menyoroti kurangnya apresiasi kepada sineas wanita.

Salah satu kontroversi yang paling disorot dari nominasi Golden Globes 2018 memang adalah tidak adanya sutradara wanita di kategori Best Director. Nama-nama seperti Jordan Peele, Greta Gerwig, dan Patty Jenkins yang begitu sukses tahun ini sama sekali tak dinominasikan oleh Golden Globes.

Sementara itu, Golden Globes 2018 akan dihelat pada Minggu 7 Januari 2018. Seth Meyers dipercaya untuk menjadi hots acara yang memberikan penghargaan kepada insan perfilman dan TV Hollywood tersebut.

Tahun ini, Big Little Lies mendominasi kategori TV dengan enam nominasi. Sementara di bagian film ada The Shape of Water dengan tujuh nominasi. Demikian dilansir ComicBook, Selasa (12/12/2017). (lid)

(kem)