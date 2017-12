SEOUL - Jelang tutup tahun 2017, Kim Taeyeon memberikan kejutan untuk para penggemarnya dengan meluncurkan album baru setelah satu tahun vakum. Member Girls Generation (SNSD) tersebut dipastikan akan merilis album comeback bertajuk "This Christmas - Winter is Coming".

Dilansir dari Soompi, mantan kekasih Baekhyun 'EXO' tersebut baru saja meluncurkan sebuah video teaser yang menampilkan ekspresi sendunya di balik jendela menatap turunnya salju. Mengingat album ini diluncurkan bertepatan dengan musim dingin dan jelang perayaan Hari Natal, terlihat pula sebuah pohon pinus lengkap dengan bintang khas pohon natal.





This Is Christmas - Wnter is Coming rencananya akan terdiri dari delapan buah lagu. Lagu This Christmas terpilih menjadi single pertama yang diluncurkan bersamaan dengan video klipnya.  Album ini dijadwalkan akan rilis pada 12 Desember petang waktu setempat secara online dan penjualan fisik dimulai pada 13 Desember mendatang.



Ini menjadi album ketiga Taeyeon sepanjang bersolo karier, disamping aktifitas bersama SNSD. Sebelumnya, ia telah melahirkan album bertajuk I (2015) dan Why (2016), bersama sejumlah single dan soundtrack.

Di samping kabar peluncuran album baru, ia baru saja tertimpa insiden kecelakaan mobil. Meski kondisi kesehatan tak menunjukkan luka, sempat terjadi simpang siur perdebatan antara dirinya dan korban kecelakaan yang merupakan seorang supir taksi.

