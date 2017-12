JAKARTA - Sukses menggelar festival musik bertajuk SHVR Invasion 2017: Lost in Wonderland bulan September lalu, masyarakat Indoneska akan kembali diguncang sebuah event menarik yang akan diselenggarakan pada 10 Februari 2018 mendatang.



Mengusung tema The Ocean of White, event kali ini tidak hanya menjanjikan penampilan apik dari sederet DJ ternama, namun juga akan menampilkan beragam hiburan menarik yang dapat dinikmati para pengunjung.



"The Ocean of White merupakan salah satu show Sensation yang sangat terkenal. Karena tempatnya indoor di ICE BSD, jadi cocok dengan konsepnya yang menggunakan elements air. Jadi nanti ada water fountain juga di shownya," tutur Laura Hasjim kepada Okezone, di kawasan Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Untuk Sensation Jakarta 2018, Shvr menggandeng sebagai promotor yang akan mendatangkan sejumlah Dj ternama diataranya, Mr.White, Lucas & Steve, Quintino, Ummet Ozcan, dan Dimitri Vegas & Like Mike.



"Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, selain penampilam Dj internasional, kami menyuguhkan sejumlah ‘show’ yang dimulai dari pukul 21.00 - pukul 03.00. Alat-alat dan crew-nya kami datangkan langsung dari Amsterdam, sehingga akan terasa lebih spesial," tambahnya.



Mengingat belakangan ini festival musik cukup menjamur, Jasmin juga sempat mengungkapkan sejumlah keuntungan dan hal-hal menarik yang didapatkan para pengunjung ketika mengunjungi event tersebut.



"Acara sensation adalah satu event yg berbeda. Selain Dj line up yang menarik, sayang sekali kalau tidak melihat shownya dari awal acara. Dari dj booth rotating 360, stagenya 90m dengan adanya performers yang spectakuler akan menjadikan sensation acara yang sangat menghibur untuk pecinta musik EDM di indonesia," tukasnya.

Berbeda dengan acara-acara sebelumnya, untuk event Sensation Jakarta 2018 kali ini, para pengunjung diminta untuk mengenakan baju berwarna putih sebagai tribut atas meninggalnya salah satu crew Sensation bernama Miles Stutterheim.

