JAKARTA – Artis dan asistennya memang bisa dikatakan sebagai satu paket yang tak terpisahkan. Saking dekatnya, tak sedikit artis yang menganggap asistennya sudah seperti keluarga sendiri. Begitu juga sebaliknya.

Karena itu, tak mengejutkan jika selebriti dan asistennya akan saling membela ketika salah satu terkena masalah. Hal ini tak jarang membuat si artis atau asisten jadi harus berurusan dengan pihak berwajib.

Di Indonesia, ada beberapa permasalahan yang melibatkan asisten dengan selebriti lain. Tiga di antaranya adalah:

1. Via Vallen dan MUA Ayu Ting Ting



Ini merupakan perseteruan artis dan asisten selebriti yang paling panas saat ini. Perseteruan bermula ketika Via Vallen memenangkan award di salah satu ajang penghargaan dangdut. Seperti pemenang pada umumnya, Via juga memberikan pidato kemenangan usai menerima trofinya.

Sayangnya, pidato Via itu dianggap menyindir Ayu Ting Ting. Pelantun Sayang itu diserang oleh fans Ayu. Tak hanya fans, make up artist (MUA) Ayu pun ikut melabrak Via lewat Instagran. Reyza Carlos, nama MUA Ayu, mengatakan kalimat yang tak sopan dan mengancam akan membuka rahasia pribadi Via yang tak diketahui publik, termasuk rumor jika ia sudah menikah.

Tak tahan mendengar tuduhan Reyza Carlos, Via pun mengancam akan mensomasi Reyza Carlos jika tak segera minta maaf. Lewat media sosialnya, Via memberi waktu tiga hari kepada Reyza untuk minta maaf. Jika tidak menunjukkan itikad baik, Via tak punya pilihan lain selain melayangkan somasi.