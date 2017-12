JAKARTA – Isyana Sarasvati memancing komentar warganet dengan foto yang bernuansa sangat kasual, bahkan cenderung candid. Tetapi jika melihat kolom komentar di foto itu, nampaknya ia berhasil mendapat perhatian dalam bentuk positif.

Di foto itu, Isyana duduk agak bersila di atas sebuah sofa, mengenakan jaket dan celana hitam serta sepatu putih. Tangannya terangkat sementara kepalanya tertutup tudung jaket itu. Di dua foto yang ia unggah, yang pertama menunjukkan wajahnya saat mengantuk, dan yang kedua saat ia benar-benar menguap.

Foto itu sendiri ia unggah pada Minggu 10 Desember 2017 malam. Dengan caption “Jangan digeser”, ia malah bikin warganet penasaran. Alhasil berbagai komentar pujian bisa dilihat di kolom komentar foto yang kini telah meraup lebih dari 150 ribu likes tersebut.

“Ya ampun nguap aja cantik .gmne senyumnyee ??” tulis seorang warganet.

“Orang cantik mah bebas yee 😂😂,” tulis warganet lain.

Melalui Instagram Story, Isyana diketahui baru saja menuntaskan konser di Tasikmalaya. Ia juga baru saja meresmikan fan club-nya, Isyanation untuk daerah tersebut. Yang unik, ternyata pakaian Isyana saat siang dengan fans dan saat mengantuk sama persis.

Sementara itu, Isyana masih diramaikan dengan karya terbarunya, Terpesona (feat. Gamaliel) dari album terbarunya, Paradox. Ia juga baru saja memenangkan penghargaan Best Composer of the Year bersama Raisa dari Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2017.

