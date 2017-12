JAKARTA - Stuntman Demian Aditya, Edison Wardhana kembali menjalani operasi pada hari ini, Senin (11/12/2017). Kabar itu pertama kali disampaikan oleh sang pesulap melalui laman Instagram.

Terlihat dalam postingan Instastory, Demian tampak berfoto bersama Edison. Mengenakkan jaket hitam, Demian berdiri di belakang Edison yang terbaring sambil mengacungkan dua jarinya.

"Persiapan mental dan fisik untuk operasi besok. Speed recovery brother," tulis Demian, Minggu 10 Desember 2017.

Selain memposting foto bersama, Demian juga menunjukkan momen kala mereka melakoni sesi doa. Terlihat dalam tayangan singkat yang diposting, Demian, Edison, serta rombongan keluarga saling berpegangan tangan sambil memejamkan mata.

"We Are One Family," demikian bunyi tulisan yang dicantumkan Demian.

Seperti diketahui, Edison Wardhana mengalami kecelakaan saat menjadi stuntman pada 29 November 2017 lalu. Saat itu, Demian tengah membawakan trik Death Drop. Sayang, trik itu gagal dan melukai Edison.

(aln)