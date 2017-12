JAKARTA - Rumah tangga putri dari Sunan Kalijaga Salmafina Khairunnisa tengah menjadi perbincangan. Pasalnya, wanita yang baru saja menikah tiga bulan lalu dengan Taqy Malik dikabarkan akan bercerai.

Kabar tersebut mencuat dikarenakan Salmafina Khairunnisa mengunggah foto pernikahan pada akun Instagramnya, namun dengan menuliskan keterangan yang mengisyaratkan adanya perpisahan.

"Bismillahirahmanirahim..Seperti pertemuan ada juga perpisahan. Ketegaran kami hanya sampai di sini. Perbuatan halal yang Allah benci, Takdir-Nya pun sulit dihindari, harus diterima dengan lapang hati. Kami memilih sendiri dibanding berdua namun melukai dan dilukai. I hope you all respect our decision, we love you all. Thank you for all the support," tulis Salma pada akun Instagramnya.

Mengenai kabar rumah tangga Salma, Sunan Kalijaga sudah dihubungi melalui sambungan telefon oleh putrinya. Saat ditanya apa yang terjadi, Sunan menyebutkan kalau anaknya hanya membalas dengan tangisan.

"Ya kebetulan saya lagi pergi dan dia (Salma) di rumah. Saya tadi cuma berkomunikasi. Dan saya bilang kamu ada apa, dia nangis-nangis saja," ujar Sunan melalui sambungan telefon.

Mendengar tangisan anaknya di telefon, Sunan pun akhirnya meminta agar anaknya tetap sabar untuk menunggunya pulang ke rumah dan membicarakan mengenai apa yang terjadi pada rumah tangga Salma.

"Saya bilang nanti sabar lah tunggu ayah pulang baru kita ngobrol. Jadi saya sendiri juga belum tahu, belum update," tambahnya.

"Saya cuma bilang tenang dulu saja, nanti ngobrol. Soalnya saya sama istri lagi di luar lagi pergi," tutup Sunan.

