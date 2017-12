LOS ANGELES – John Boyega akan kembali memerankan karakter bernama Finn dalam film Star Wars: The Last Jedi. Berbeda saat pertama kali diperkenalkan dalam Star Wars: The Force Awakens, karakter Finn kini berkembang menjadi lebih serius.

“Dia menjadi lebih serius dalam film kali ini. Dia akan lebih banyak tampil dalam pertempuran. Keputusannya untuk bertarung membela Resistance adalah sebuah keputusan yang tidak mudah dan kalian masih akan melihat usahanya dalam melakukan transisi tersebut,” ucap John seperti dilansir Contactmusic, Senin (11/12/2017).

Meski cenderung lebih serius dan banyak bertarung, John memastikan bahwa Finn tetap karakter lucu yang bisa mencairkan suasana. Tipikal tersebut telah ditunjukkan oleh Finn dalam banyak adegan di The Force Awakens.

“Dia masih orang yang lucu, baik hati, namun ia memilii banyak momen-momen keseriusan dan pemahaman karena dia saat ini harus mulai paham bagaimana menjadi seorang manusia,” tambahnya.

Disutradarai oleh Rian Johnson, Star Wars: The Last Jedi akan menjadi film kedelapan dari saga Star Wars. Bagi John Boyega sendiri, Rian berhasil membawa film ini ke arah yang lebih dalam dan lebih gelap dari film-film Star Wars sebelumnya.

“Ini tentu sangat berbeda karena ceritanya juga memang berbeda. Kami melanjutkan cerita sebelumnya. Kami tidak bisa kembali dan melakukannya lagi. Kami maju ke depan dan tantangannya adalah membuatnya menjadi lebih gelap dan lebih dalam. The Resistance, mereka sedang tidak dalam kondisi baik saat ini. Mereka menyisakan satu kaki dan Jendral Leia adalah satu-satunya yang melindungi pertahanan. Ada banyak tuntutan dan tangisan di sepanjang galaksi ini,” kata John.

Star Wars: The Last Jedi akan mulai tayang di bioskop-bioskop pada tanggal 15 Desember 2017.

