JAKARTA – Banyaknya fans diduga jadi penyebab tayang awalnya film Star Wars: The Last Jedi di Indonesia bersama dengan beberapa negara lain. Tetapi, ada juga hal-hal menarik lain yang jangan sampai terlewat sebelum menikmati seri kedelapan salah satu serial sci-fi terbesar dunia ini.

Dilansir Seputar iNews, Senin (11/12/2017), Indonesia akan jadi salah satu negara pertama yang menerima perilisan film Star Wars: The Last Jedi yaitu pada 13 Desember 2017. Dengan itu, film ini dirilis 2 hari lebih awal dibandingkan Amerika Serikat sendiri yang baru akan ditampilkan 15 Desember 2017.

Selain Indonesia, beberapa negara lain yang menerima tanggal rilis yang sama antara lain Finlandia, Italia, Kolombia, dan Uni Emirat Arab. Penayangan film secara premiere telah digelar di Los Angeles, Amerika Serikat pada 9 Desember lalu.

Selain itu, The Last Jedi dipastikan berdurasi 150 menit atau 10 menit lebih panjang dari pemegang rekor saat ini, Star Wars: The Revenge of the Sith. Film ini akan menjadi film Star Wars terpanjang sejak episode pertamanya yang dirilis pada 1977. Sutradara Rian Johnson mengaku sangat bangga ketika membuat jalan cerita film ini apalagi ketika bekerja dengan idolanya, Mark Hamill yang berperan sebagai Luke Skywalker.

“Ada kebebasan tersendiri dalam hal menulis skenarionya. Sesuatu yang sangat alami. Bagiku, ini rasanya seperti bekerja dalam film-filmku terdahulu,” kata Rian seperti dilansir Contactmusic, Sabtu (18/11/2017).

Film ini adalah film terakhir yang menampilkan sosok Princess Leia yang diperankan oleh mendiang Carrie Fisher, yang diketahui telah meninggal dunia akibat serangan jantung. Namun, beberapa tokoh baru juga akan diperkenalkan seperti Rose Tico yang dipernakan oleh Kelly Marie dan Admiral Amily Holdo yang diperankan oleh Laura Dern. Beberapa makhluk dan robot baru juga akan diperkenalkan dalam cerita ini seperti Vulptex, BB-9E, dan Porgs.

(aln)