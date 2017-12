JAKARTA - Banyak perubahan tajam di tangga music chart Billboard pekan ini. Yang paling terlihat adalah tergusurnya Demi Levato dari tangga musik Barat, dengan lagunya berjudul Sorry Not Sorry. Posisinya digantikan Maroon 5 featuring SZA dan pergantian peringkat beberapa musisi lainnya.

Maroon 5 featuring SZA menjadi pengisi tangga musik Billboard dan telah mengalami peningkatan prestasi yang cukup konsisten. Singlenya berjudul What Lovers Do naik satu peringkat setelah menempati posisi buncit pekan lalu.

Pergeseran posisi Demi Levato tersebut berbanding terbalik dengan Ed Sheeran. Melalui lagunya berjudul Perfect, ia berhasil naik dua peringkat dan berada dk urutan ketiga minggu ini.

Selain Demi Levato, peringkat Portugal The. Man juga turun. Masih mampu bertahan di tangga musik Billboard, nyatanya ia berada di peringkat kesepuluh. Portugal The. Man turun tiga tangga dengan singlenya bertajuk Fell It Still. G Eazy feat. A$AP Eocky & Cardy B menjadi tamu baru di Billboard pekan ini dan langsung menempati posisi Portugal The. Man dengan single No Limit.

Persaingan tetap terjadi namun tak membuat posisi Rockstar tergantikan. Ia masih konsisten merajai tangga musik barat selama beberapa minggu terakhir.

Yuk, simak daftar lengkap top 10 lagu-lagu barat pekan ini yang telah dirangkum Okezone seperti dilansir dari Billboard :

1. Rockstar - Post Malone feat. 21 Savage

2. Havana - Camila Cabello feat. Young Thug

3. Perfect - Ed Sheeran

4. Gucci Gang - Lil Pump

5. Thunder - Imagine Dragons

6. Too Good At Goodbyes - Sam Smith

7. Bodak Yellow (Money Moves) - Cardi B

8. No Limit - G Eazy feat. A$AP Eocky & Cardy B

9.What Lovers Do - Maroon 5 featuring SZA

10. Feel It Still - Portugal. The Man

