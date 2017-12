JAKARTA - Tangga lagu musik k-pop mengalami pergeseran peringkat yang menarik untuk disimak. Pada peringkat pertama terisi nama baru dari pekan lalu yaitu Naul yang membawa single terbarunya berjudul Emptiness in Memory.

Posisi kedua ditempati oleh Wanna One lewat single Beautiful dari album "1x1=1 (To Be One)". Kang Daniel cs mengalami peningkatan dengan hanya naik satu peringkat ari sebelumnya. Selanjutnya diisi oleh duet Minseo dan Yoon Jong Shin lewat lagu Yes yang turun dua peringkat.



Penurunan peringkat juga dialami oleh Red Velvet dengan single Peek A Boo di urutan ke-4. Begitu pula dengan Melomance untuk lagu Gift dan Urban Zakapa lewat laWhen We Were Two yang masing-masing kini menduduki peringkat ke-5 dan 6.



(Foto: Wanna One/Soompi)



Sementara itu, TWICE masih bertahan di peringkat ke-7 dengan single Likey. Hal serupa juga dialami oleh Yoon Jong Shin dengan lagu Like It di urutan ke-8.



Pada urutan ke-9 diisi oleh nama baru yakni Huh Gak dengan lagu Only You dan EPIK HIGH feat. IU terpaksa harus turun peringkat dengan duet mereka lewat single Love Story.

Berikut tangga lagu k-pop yang dilansir dari Gaon pada pekan ini, Minggu (10/12/2017) :

 

1. Naul - Emptiness in Memory

2. Wanna One - Beautiful

3. Minseo feat. Yoon Jong Shin - Yes

4. Red Velvet - Peek A Boo

5. MeloMance - Gift

6. Urban Zakapa - When We Were Two

7. Twice - Likey

8. Yoon Jong Shin - Like It

9. Huh Gak - Only You

10. Epik High fet. IU - Love Story

(edi)