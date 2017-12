JAKARTA – Penulis sekaligus aktor Raditya Dika tengah diselimuti rasa bahagia usai melamar sang kekasih, Annisa Azisa. Berbagai ucapan selamat dan doa mengalir dari berbagai kalangan, termasuk rekan sesama selebritis.

Namun, aktris Cinta Laura Kiehl mengaku, sempat kaget mendengar berita lamaran Raditya Dika tersebut. Sembari berseloroh, Cinta menyebut Raditya masih tergolong ‘anak kecil’ untuk bisa melamar seorang perempuan.

Kalimat candaan itu muncul lantaran Cinta mengira Dika masih terlalu muda untuk memutuskan menikah. “Sebenarnya, aku tahu kalau dia (Raditya Dika) mau tunangan sejak minggu lalu,” katanya saat ditemui awak media di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Bintang The Philosophers itu menambahkan, “Waktu tahu, aku sangat terkejut, karena dia terlihat sangat muda. Aku sampai berpikir: ‘Loh, anak kecil kok (menikah)?’” katanya.

Takut kalimatnya disalahartikan, perempuan kelahiran Jerman, 24 tahun silam tersebut, buru-buru menambahkan, “Just kidding Radit. Saya tahu kok kamu lelaki dewasa.”

Cinta Laura diketahui dekat dengan Raditya Dika lantaran keduanya bakal menggarap proyek film bersama. Proses syuting film tersebut, menurut Cinta, baru akan dimulai pada pertengahan Desember 2017.

Aktris berdarah Jerman-Indonesia itu tak lupa mendoakan persiapan pernikahan Raditya Dika dan sang tunangan berjalan lancar dan tanpa hambatan. “Tak banyak yang bisa kukatakan. Aku hanya mau bilang selamat dan mudah-mudahan semuanya dilancarkan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, “Kalau sudah menikah nanti, semoga semuanya berjalan baik dan kau menjalani pernikahan yang bahagia. Pokoknya God bless. Aku mendoakan semua yang baik-baik dan positif. All the best for you and your future wife.”

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Raditya Dika dan Annisa Azisa telah menjalani prosesi lamaran di Plataran Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/12/2017). Prosesi lamaran yang kental dengan adat Batak itu, rencananya akan berlanjut dengan akad dan resepsi pernikahan pada Mei 2018.

Berbeda dengan acara lamaran, Dika mengungkapkan, akad dan resepsi pernikahannya nanti akan mengusung konsep modern. Sementara mengenai detail tanggal pernikahan, penulis Cinta Brontosaurus itu belum membocorkannya.

