JAKARTA – Sebelum bertemu para fans-nya, bintang iklan Yuki Sasou dan penyanyi nano terlebih dulu menyapa Indonesia dengan hadir di panggung Dahsyat RCTI, Jumat (8/12/2017). Mereka mengaku ini bukan pertama kalinya datang ke Indonesia, tetapi ternyata ada kesan menarik setiap kali datang.

Kesan ini, terutama, ada di Yuki Sasou. Bintang iklan minuman isotonik ini mengaku sudah empat kali datang ke Indonesia termasuk saat hadir di Dahsyat. Ia dibantu penerjemah ditanya mengenai bedanya Jepang dan Indonesia, dan ternyata ada bagian dari Indonesia yang Yuki suka! Apa ya? Begini pernyataan Yuki seperti diterjemahkan.

“Kalau di Jepang sangat disiplin dan sibuk, kalau di Indonesia bisa bersantai. Karena sudah empat kali, rasanya kayak pulang ke rumah,” ujar penerjemah Yuki.

Sebenarnya, Yuki sudah mengumumkan kedatangannya di Jakarta sejak akhir November 2017. Meskipun ini kedatangan keempat Yuki, rupanya ini pertama kalinya ia akan bertemu langsung dengan para fans. Di Instagram ia mengaku antusias ingin bertemu fans dari Tanah Air.

“I’m going to Indonesia again. I'm so exited to meet my fans in Indonesia for the first time 💐,” tulis Yuki.

Paras manis Yuki langsung saja bikin host Raffi Ahmad dan Denny Cagur caper (cari perhatian). Kebetulan Raffi belum lama ini berjalan-jalan ke Jepang, sementara Denny ingin menunjukkan gombalan. Raffi yang mengaku sering ke Jepang langsung saja dinyinyiri host Anwar sementara Denny bergaya-gaya ingin menerjemahkan ujaran panjang Yuki.

“Katanya gue manis banget, dia mau banget deket sama gue,” kilah Denny.

“Aku suka ke Jepang, udah sepuluh kali,” ucap Raffi.

“Apa A? Endorse ya?” timpal Anwar.

Nano sendiri datang setelah Yuki. Bedanya, Nano memilih bicara dengan Bahasa Inggris. Keduanya akan menghadiri J Series Festival, yang akan memperkenalkan berbagai serial drama televisi populer dari Negeri Sakura tersebut. Menurut pemberitaan, acara tersebut akan digelar pada Sabtu 9 Desember 2017 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Nano pun membawakan lagu terbarunya, The Crossing, di panggung ber-hashtag #dahSyatTerupdate itu. Ini merupakan kedatangan ketiga nano di Indonesia. Lantas, apa pendapat Nano tentang Indonesia?

“It’s great to be in Indonesia again,” ujar nano.

(edi)