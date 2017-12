JAKARTA - Belum lama ini Cinta Laura tampak membagikan sebuah pose kebahagiaan bersama penyanyi dunia Selena Gomez. Pose itu pun dibagikan Cinta lewat laman Instagram pribadinya. Saat itu Cinta tengah menghadiri acara New York Fashion.

Rasa bangga dan senang tampak diutarakan Cinta. Bahkan tak segan ia pun mengungkapkan rasa kagumnya pada sosok dari Selena Gomez setelah berbincang dengannya. Pemain film Oh Baby ini malah mengatakan Selena merupakan sosok yang rendah hati.

"Selena Gomez that was such an amazing experience karena everybody knows Selena Gomez. Kirain aku mungkin karena dia pribadi yang sukses di Hollywood, dia mungkin akan sedikit dive up, but I was wrong," ucap Cinta Laura saat dijumpai di kawasan SCBD, Jakarta Selatan pada Jumat (8/12/2017).

"She was so sweet, orangnya humble banget dan aku sempat ngobrol dua hari berturut-turut sama dia. She such a sweet person," sambungnya.

Sementara itu, dalam pembicaraannya dengan Selena Gomez, tampak Cinta menyelipkan sebuah pernyataan mengenai kerinduan fans Selena di Indonesia. Oleh sebab itu, aktris 24 tersebut mengajak Selena untuk mampir ke Indonesia.

"Aku bilang sama dia, your fans in Indonesia miss you. Please Come back," imbuhnya.

Namun Selena pun menjawab pernyataan Cinta secara mengejutkan. Lewat Cinta, Selena berharap agar bisa menyapa para penggemar di Indonesia.

"Dia bilang mudah mudahan dia bisa tur ke Indonesia lagi dan that was an amazing thing," tutupnya.

(aln)