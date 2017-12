LOS ANGELES – Status single Rihanna sedang menjadi pertanyaan. Solois yang akrab disapa Riri itu saat ini dikabarkan sudah bertunangan dengan miliarder Arab Saudi yang disebut-sebut sebagai kekasihnya, Hassan Jameel.

- Baca Juga: Pamer Berlian, Rok Mini Rihanna Tampil "Melayang" di Acara Amal

Rumor pertunangan Riri dengan Hassan menjuat setelah penyanyi kelahiran Barbados itu terlihat memakai cincin berlian di jari manisnya ketika berada di New York belum lama ini. Meski tak ada penjelasan, tapi banyak pihak meyakini itu merupakan cincin lamaran dari Hassan.

Isu lamaran Riri dan Hassan yang muncul di kalangan netizen ini langsung disambut dengan berbagai komentar dari fans. Ada yang senang, tapi ada pula yang patah hati karena tak ada lagi kesempatan bagi mereka bersama Riri.

If rihanna got secretly engaged I will scream.— ITS UPSETTING ME AND MY HOMEGIRL. (@jo___deci) December 7, 2017

“Jika Rihanna diam-diam menikah atau bertunangan, aku akan mati,” kata seorang fans di Twitter seperti dilansir Teen Vogue, Jumat (8/12/2017).

“Jika Rihana diam-diam bertunangan, aku akan berteriak,” sambung yang la@jo__deci.

“Seseorang bilang jika Rihanna bertunangan. Aku tak sabar menunggunya menjadi ratu Arab Saudi,” timpal movaughan97.

If rihanna got secretly engaged I will scream.— ITS UPSETTING ME AND MY HOMEGIRL. (@jo___deci) December 7, 2017

Namun, ada juga beberapa pihak yang merasa lelah dengan kabar pertunangan Riri dan kekasihnya itu. Menurut mereka, Riri sudah terlalu sering dikabarkan bertunangan hanya karena ia memakai cincin di jari manis.

y'all say rihanna is engaged literally every 2 weeks. acting like she's never worn a ring on that finger a million times before— april (@fentysgrahams) December 7, 2017

“Kalian semua bilang Rihanna bertunangan setiap dua minggu. Bersikap seolah dia tak pernah memakai sebuah cincin di jari itu jutaan kali sebelumnya,” komentar @fentysgrahams.

Di sisi lain, portal media Gossip Cop mengklaim jika kabar pertunangan Riri dan Hassan hanya dibuat-buat. Gossip Cop mewartakan jika seorang sumber dekat yang dirahasiakan identitasnya membantah kabar pertunangan Riri dan miliarder Arab tersebut.

- Baca Juga: Pacaran dengan Billiuner Arab, Rihanna Rasakan Perbedaan

Menurut sumber, cincin yang dipakai Riri itu tak lebih dari salah satu koleksi perhiasannya. Mantan kekasih Chris Brown tersebut memang dikenal suka mengoleksi perhiasan, termasuk cincin berlian. (lid)

(kem)