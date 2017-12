LONDON – Ed Sheeran mengajukan diri untuk menjadi penyanyi di pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Solois asal Inggris ini mengungkap kesediaannya untuk bernyanyi di royal wedding pada 2018 mendatang itu.

Hal tersebut diungkap oleh Ed saat ia datang ke Kerajaan Inggris untuk menerima penghargaan MBE atau Most Excellent Order of the British Empire pada Kamis 7 Desember 2017. Ed dianugerahi MBE berkat perannya di dunia musik dan charity.

Sudah berada di Istana Inggris, sayangnya Ed tak sempat bertemu dengan Pangeran Harry atau Meghan Markle. Kebetulan sang bintng Suits saat ini diketahui sedang kembali ke Amerika Serikat.