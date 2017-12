JAKARTA – Kesempatan Iko Uwais beradu peran dengan artis Hollywood Mark Wahlberg bak mimpi jadi nyata bagi istrinya, Audy Item. Selaku fans berat Mark, Audy sangat bersyukur sekaligus iri ketika melihat suaminya bercengkerama dengan bintang idolanya itu.

Buktinya, Audy langsung gugup saat Iko menunjukkan Mark di sebelahnya. Senyum yang ia tunjukkan di Instagram, Kamis 7 Desember 2017 cenderung canggung dan gugup lantaran menahan bahagia. Bagi Audy, ini rezeki besar bagi dirinya yang tengah hamil anak kedua.

“The highlight of my day✨.... pardon my nervous/excited/weird smile..can u tell?🤪🤪🤪🤩🤩🤩 thank you @markwahlberg hope to meet you soon ❤️ #bigfan #favoriteactor #mile22 #videocall #rejekibumil,” tulis Audy dalam caption.

Baca Juga: Main Film Hollywood, Iko Uwais Banyak Belajar soal Proses Produksi

Foto yang dipajang Audy adalah momen video call dengan Iko. Iko yang tengah bekerja dengan Mark menghubungi istrinya dan pamer keberadaannya di samping Mark. Mark sendiri terlihat menyambut hangat Audy dengan senyum sederhana sementara justru Iko yang terlihat paling senang.

Iko menjadi aktor sekaligus koreografer dalam film Mile 22 yang tokoh utamanya diperankan Mark. Film itu akan digarap di Indonesia, tetapi Iko harus pergi ke Amerika Serikat dulu untuk proses pra-produksinya. Menurut paparan Iko, film itu sudah mulai syuting pada Oktober 2017 dan target tanggal rilisnya belum dibeberkan. Film ini disutradarai Peter Berg, yang juga sutradara film Deepwater Horizon dan Lone Survivor. Iko sendiri sudah mulai program pembentukan badan lagi untuk film tersebut.

Baca Juga: Di Beyond Skyline, Iko Uwais Kesulitan Harus Belajar Bahasa Laos

Sementara itu, Mile 22 akan bercerita tentang agen CIA yang ditugaskan melindungi seorang informan dan membawanya menuju bandara, yang jaraknya sekira 22 mil dari tempat mereka berada. Bisa dipastikan film itu akan penuh laga mengingat andil Iko dalam film tersebut.

Bagi Iko sendiri, kesempatan ini jadi semacam berkah karena bisa bekerja dengan salah satu artis yang punya nama besar di jagat Hollywood. Ia juga mendapat berbagai pujian dari warganet.

“Kesempatan yang sangat baik, bisa kerja dengan aktor terbaik sedunia. #mile22 #movie #opportunity #inspiration,” tulis Iko.

(edi)